  2. Thailand
  3. Wohnkomplex Pristine Park 3

Wohnkomplex Pristine Park 3

Thailand
von
$54,500
BTC
0.6482667
ETH
33.9784268
USDT
53 883.3055678
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 32629
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.10.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
  • Finishing-Optionen
  • Etagenzahl
Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
