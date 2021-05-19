  1. Realting.com
  3. Villa MOUNT MONO

Villa MOUNT MONO

Provinz Phuket, Thailand
von
$971,622
;
12
ID: 27386
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Einzigartige Villen in Phuket Island! Installationen verfügbar!
Mietertrag: ca. 6-7% pro Jahr!
Inklusive: voll ausgestattete Küche, Einbauschränke, Finishing, Sanitär, Klimaanlage.

MOUNT MONO ist eine Sammlung exklusiver Designervillen im japanischen Stil, mit Panoramablick auf den Hügel und Premium-Privatsphäre.

Ausstattung: privater Pool, Panoramaterrassen, Garten, Lounge-Bereiche, Parkplatz, geschlossener Schutzbereich.

Ort:

- eine einzigartige natürliche Lage - neben dem Nationalpark und Wasserfall;
- 20 Minuten nach Ao Po Grand Marina
- 30 Minuten zum Strand Bangtao;

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Villa MOUNT MONO
Provinz Phuket, Thailand
von
$971,622
