Villa MOUNT MONO

Einzigartige Villen in Phuket Island! Installationen verfügbar!
Mietertrag: ca. 6-7% pro Jahr!
Inklusive: voll ausgestattete Küche, Einbauschränke, Finishing, Sanitär, Klimaanlage.
MOUNT MONO ist eine Sammlung exklusiver Designervillen im japanischen Stil, mit Panoramablick auf den Hügel und Premium-Privatsphäre.
Ausstattung: privater Pool, Panoramaterrassen, Garten, Lounge-Bereiche, Parkplatz, geschlossener Schutzbereich.
Ort:
- eine einzigartige natürliche Lage - neben dem Nationalpark und Wasserfall;
- 20 Minuten nach Ao Po Grand Marina
- 30 Minuten zum Strand Bangtao;
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.