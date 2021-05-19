Villa MOUNT MONO

Einzigartige Villen in Phuket Island! Installationen verfügbar!

Mietertrag: ca. 6-7% pro Jahr!

Inklusive: voll ausgestattete Küche, Einbauschränke, Finishing, Sanitär, Klimaanlage.

MOUNT MONO ist eine Sammlung exklusiver Designervillen im japanischen Stil, mit Panoramablick auf den Hügel und Premium-Privatsphäre.

Ausstattung: privater Pool, Panoramaterrassen, Garten, Lounge-Bereiche, Parkplatz, geschlossener Schutzbereich.

Ort:

- eine einzigartige natürliche Lage - neben dem Nationalpark und Wasserfall;

- 20 Minuten nach Ao Po Grand Marina

- 30 Minuten zum Strand Bangtao;

