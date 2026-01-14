Villa The 8 Pool Villa

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Whoitsuits:

Perfekt für alle, die ein luxuriöses und erschwingliches Zuhause für den Urlaub oder einen dauerhaften Wohnsitz in einer der begehrtesten Gegenden von Phuket suchen. Geeignet sowohl für Investoren als auch für alle, die Privatsphäre und modernen Komfort schätzen.

Über die Lage:

Gelegen in der Gegend Chalong, Phuket, die für ihre ruhige und moderne Atmosphäre bekannt ist. Die Nähe zur Chalong-Bucht bietet einzigartige Möglichkeiten, einen tropischen Lebensstil und natürliche Schönheit zu genießen.

Über das Projekt:

Die 8 Pool Villa bietet eine Kombination aus Luxus und Erschwinglichkeit. Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern, gebaut auf Grundstücken von 144 bis 330,4 m², mit Wohnflächen von 118 bis 221,29 m². Die durchschnittlichen Kosten pro m² betragen ca. 51.000 THB (1.350 USD). Das Projekt soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein und verspricht eine nahezu Verwirklichung des Traums von einem neuen Zuhause.

24-Stunden-Überwachung

Parkplatz

Privater Pool

Gärten

Sicherheitssystem

Ausstattung:Investitionsattraktivität:

Die 8 Pool Villa bietet thailändischen Unternehmen und thailändischen Bürgern freies Eigentum und stellt so eine zuverlässige und langfristige Investition sicher. Der Startpreis der Villen beträgt nur ฿5,5 Mio. THB (145.600 USD), wodurch dieses Projekt für eine breite Käuferschicht zugänglich ist.

Luxuriöse und erschwingliche Villen.

Eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit hohen Sicherheitsstandards.

Modernes Design kombiniert mit der natürlichen Schönheit des Standorts.

Top3Features:

Schreiben Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets als Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket im Wert von 100.000 USD oder mehr.