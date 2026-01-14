  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chalong
  4. Villa The 8 Pool Villa

Villa The 8 Pool Villa

Chalong, Thailand
von
$150,647
;
25
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 21927
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1000020000
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.24

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Chalong

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Whoitsuits:

Perfekt für alle, die ein luxuriöses und erschwingliches Zuhause für den Urlaub oder einen dauerhaften Wohnsitz in einer der begehrtesten Gegenden von Phuket suchen. Geeignet sowohl für Investoren als auch für alle, die Privatsphäre und modernen Komfort schätzen.

Über die Lage:

Gelegen in der Gegend Chalong, Phuket, die für ihre ruhige und moderne Atmosphäre bekannt ist. Die Nähe zur Chalong-Bucht bietet einzigartige Möglichkeiten, einen tropischen Lebensstil und natürliche Schönheit zu genießen.

Über das Projekt:

Die 8 Pool Villa bietet eine Kombination aus Luxus und Erschwinglichkeit. Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern, gebaut auf Grundstücken von 144 bis 330,4 m², mit Wohnflächen von 118 bis 221,29 m². Die durchschnittlichen Kosten pro m² betragen ca. 51.000 THB (1.350 USD). Das Projekt soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein und verspricht eine nahezu Verwirklichung des Traums von einem neuen Zuhause.

Ausstattung:
  • 24-Stunden-Überwachung
  • Parkplatz
  • Privater Pool
  • Gärten
  • Sicherheitssystem
Investitionsattraktivität:

Die 8 Pool Villa bietet thailändischen Unternehmen und thailändischen Bürgern freies Eigentum und stellt so eine zuverlässige und langfristige Investition sicher. Der Startpreis der Villen beträgt nur ฿5,5 Mio. THB (145.600 USD), wodurch dieses Projekt für eine breite Käuferschicht zugänglich ist.

Top3Features:
  • Luxuriöse und erschwingliche Villen.
  • Eine attraktive Investitionsmöglichkeit mit hohen Sicherheitsstandards.
  • Modernes Design kombiniert mit der natürlichen Schönheit des Standorts.

Schreiben Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets als Geschenk beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket im Wert von 100.000 USD oder mehr.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 118.0 – 221.3
Preis pro m², USD 1,239 – 1,621
Wohnungspreis, USD 165,072 – 375,164

Standort auf der Karte

Chalong, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Balco
Ban Bang Thao, Thailand
von
$953,088
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,09M
Villa Saturdays
Rawai, Thailand
von
$520,988
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Thailand
von
$1,07M
Villa Komo Pasak
Choeng Thale, Thailand
von
$572,459
Sie sehen gerade
Villa The 8 Pool Villa
Chalong, Thailand
von
$150,647
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Alle anzeigen Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$2,15M
Etagenzahl 2
Fläche 820 m²
1 Immobilienobjekt 1
Manick Hillside Villen bieten Luxusleben in einem friedlichen OrtUnsere Villen bieten einen atemberaubenden Blick auf die Berge und ein exquisites modernes Innendesign und schaffen einen Raum, der sowohl Familienkomfort als auch Eleganz bietet.Nur eine 15-minütige Fahrt von Laguna und Bang T…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Alle anzeigen Villa Goldena Hillside
Villa Goldena Hillside
Kamala, Thailand
von
$341,449
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Alle anzeigen Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Villa PHUVISTA 1 NAITHON
Thalang, Thailand
von
$1,31M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen