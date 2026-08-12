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Villen in lHorta Nord, Spanien

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Godella
4
Pucol
3
10 immobilienobjekte total found
Villa in Valencia, Spanien
Villa
Valencia, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
Elegante Residenz von 250 m2, auf einem herrlichen Grundstück von 820 m2, geschaffen für max…
$2,21M
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Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 1 021 m²
Dieses eindrucksvolle Haus liegt auf einer der ruhigsten Straßen des renommierten Stadtteils…
$1,56M
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Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Neue Villen im Jahr, ValenciaNeue Wohnanlage von 36 Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit gr…
$955,891
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TekceTekce
Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Großes Privathaus mit 500 m & # 178; zum Verkauf mit einem großen jard & # 237; n von 4000 m…
$899,851
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Villa in Paterna, Spanien
Villa
Paterna, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Villa unabhängig in der La Ca & # 241; ada von 500 m2 heute gebaut und sehr funktional auf e…
$724,880
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Villa in Paterna, Spanien
Villa
Paterna, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 445 m²
Care to the smallest detail to achieve excellence in the exclusive construction of this 445 …
$965,184
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 285 m²
Gemütliche Villa in einer prestigeträchtigen Wohnanlage in Los Monasterios, in der Nähe der …
$529,912
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Luxusvilla in exklusivem Design, in einem Wohngebiet Klöster, bekannt für seinen Social Club…
$1,70M
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Villa in Bonrepos i Mirambell, Spanien
Villa
Bonrepos i Mirambell, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 566 m²
Wir präsentieren dieses exklusive und beeindruckende Haus zum Verkauf, ideal für diejenigen,…
$1,36M
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Villa in Pucol, Spanien
Villa
Pucol, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 554 m²
Die Stadt befindet sich in Urbanizaci & # 243; n der Klöster, nachdem sie den Social Club be…
$1,05M
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Immobilienangaben in lHorta Nord, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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