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Villen in lHorta Sud, Spanien

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Silla
5
Torrent
3
9 immobilienobjekte total found
Villa in Silla, Spanien
Villa
Silla, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
Moderne Villen mit Eleganz und FunktionalitätDiese exklusive Wohnanlage ist die perfekte Kom…
$668,733
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Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 900 m²
Luxuriöse große Villa am Stadtrand von Valencia im Torrent-Gebiet von 900m2 und ein angrenze…
$1,18M
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Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Dort verkauft sich ein unabhängiges Einfamilienhaus in Urbanizaci & # 243; n Bauernhaus von …
$259,957
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Paiporta, Spanien
Villa
Paiporta, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 380 m²
Magnífica Stadt mit in einer privilegierten Enklave gelegenem Schwimmbecken der Zone periurb…
$649,892
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Villa in Silla, Spanien
Villa
Silla, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Entdecken Sie dieses beeindruckende Zweifamilienhaus in der exklusiven Wohnanlage Hoyo 1 neb…
$766,861
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Villa in Silla, Spanien
Villa
Silla, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 1 320 m²
Diese luxuriöse, neu renovierte Villa am Stadtrand von Altea bietet die perfekte Kombination…
$1,71M
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TekceTekce
Villa in Silla, Spanien
Villa
Silla, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
Luxuriöse, sorgfältig gestaltete Villa mit einer Fläche von 610 qm, auf zwei Etagen mit eine…
$2,61M
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Villa in Torrent, Spanien
Villa
Torrent, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 422 m²
Luxuriöses Einfamilienhaus in vollem Umfang urbanizaci & # 243; n SOMMITS OF CALICANTO. Erhä…
$499,917
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Villa in Silla, Spanien
Villa
Silla, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Entdecken Sie dieses elegante Apartmenthaus mit 230 m2 Eck im exklusiven Wohnkomplex Hoyo 1 …
$807,528
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Immobilienangaben in lHorta Sud, Spanien

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Luxuriös
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