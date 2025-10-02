Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Godella
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Godella, Spanien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 232 m²
Neue Villen im Jahr, ValenciaNeue Wohnanlage von 36 Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit gr…
$956,493
Eine Anfrage stellen
Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 212 m²
Neue Villen im Jahr, ValenciaNeue Wohnanlage von 36 Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit gr…
$962,361
Eine Anfrage stellen
Villa in Godella, Spanien
Villa
Godella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Großes Privathaus mit 500 m & # 178; zum Verkauf mit einem großen jard & # 237; n von 4000 m…
$899,851
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen