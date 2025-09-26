Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser mit Terrasse in Valencia, Spanien

127 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Bigastro, Spanien
Reihenhaus
Bigastro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modernes Stadthaus in Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Teppi…
$250,577
Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Reihenhaus in Cullera, Spanien
Reihenhaus
Cullera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Townhouse for sale in the old town at the foot of Castillo de Cullera. The house is built i…
$103,025
AdriastarAdriastar
Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Bau von 10 Doppelhäusern am Strand von Muchavista Seine exklusive Lage an der ersten Linie …
$2,42M
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
NEUBAUREIHENHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA Neu gebauter Luxuskomplex mit 10 Reihenhäusern in…
$263,666
Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Doppelhaushälfte zum Verkauf auf drei Etagen mit Souterrain und Gemeinschaftspool in Residen…
$269,157
Estate Service 24Estate Service 24
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
$324,640
Reihenhaus in Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Reihenhaus
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Neue private Wohnanlage mit schönen Apartments im mediterranen Stil mit 2 Schlafzimmern. Per…
$485,336
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Duplex - Reihenhaus zum Verkauf mit Meerblick und ganz in der Nähe des Strandes La Mata in T…
$375,744
Atlas PropertyAtlas Property
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Doppelhaushälfte zum Verkauf auf zwei Etagen mit Meerblick in der Urbanisation Panorama in T…
$118,429
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Dieses Haus wurde im Jahr 2025 komplett renoviert und ist bereit zu gehen. Das Haus verfügt …
$468,400
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Der Wohnkomplex El Oliveron in Guardsamar del Segura ist eine Urbanisierung von 22 dreistöck…
$286,340
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN GUARDAMAR DEL SEGURA Neubau einer Wohnanlage mit 8 Doppelh…
$467,795
Reihenhaus in Bigastro, Spanien
Reihenhaus
Bigastro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Modernes Stadthaus in Bigastro - SUN116086 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Teppichfläche: 111 …
$194,170
Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Reihenhaus in Calp, Spanien
Reihenhaus
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Schöne Doppelhaushälfte in der Nähe des Zentrums von Calpe, mit Blick auf den Peñon Ifach un…
$395,718
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Beautifully presented modernised house located in the urbanisation of Residents Park Cautiva…
$204,966
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 251 m²
Zum Verkauf steht diese schöne Doppelhaushälfte in der berühmten Urbanisation Las Torretas, …
$188,410
Reihenhaus in Mareny de Barraquetes, Spanien
Reihenhaus
Mareny de Barraquetes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Introducing   you have this beautiful three-story house with a private pool on Las Palmeras …
$444,291
Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungsneubau von Reihenhäusern und Doppelhaushälften in Busot. Schöne Reihenhäuser mit 2 …
$200,253
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Doppelhaushälfte zum Verkauf mit verschiedenen Terrassen, es befindet sich an der Ecke der U…
$139,877
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Dreistöckiges Doppelhaus zum Verkauf mit privatem Solarium, zwei Terrassen mit unterschiedli…
$156,111
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses Haus ist ein perfektes Familienhaus in einer geschlossenen Urbanisation nicht weit vo…
$288,176
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Urbanisatie bestaande uit 9 herenhuizen in Cabo de las Huertas. Unieke en exclusieve huizen …
$1,59M
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Eine Reihe von ein- und zweistöckigen Villen mit privatem Garten, großen Terrassen mit spekt…
$651,771
Reihenhaus in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
2 beds townhouse near the beach in Gran Alacant. Off plan townhouses with 1, 2 or 3 bedrooms…
$252,509
Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Doppelhaushälfte zu verkaufen mit einem Grundstück von 95 m2 in La Florida, Orihuela Costa D…
$280,462
Reihenhaus in Calp, Spanien
Reihenhaus
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Brandneue Reihenhäuser mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Calpe. Reihenhäuser mit 3 Schlaf…
$452,977
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Reihenhaus nur wenige Meter vom Playa de los Naufragos in Torrevieja entfernt, 75 m² Wohnflä…
$172,261
Immobilienangaben in Valencia, Spanien

