  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Valencia
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Valencia, Spanien

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
24 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Bigastro, Spanien
Reihenhaus
Bigastro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modernes Stadthaus in Bigastro, Costa Blanca - SUN116085 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Teppi…
$250,577
Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 3
Evo Villas ist eine moderne Wohnanlage in Pilar de la Horadada (Alicante), nur wenige Minute…
$466,742
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
$487,520
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$248,787
Reihenhaus in Calp, Spanien
Reihenhaus
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Schöne Doppelhaushälfte in der Nähe des Zentrums von Calpe, mit Blick auf den Peñon Ifach un…
$395,718
Reihenhaus in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Reihenhaus
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 176 m²
Wir stellen Ihnen ein neues, geräumiges Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern im Vierte…
$384,332
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses Haus ist ein perfektes Familienhaus in einer geschlossenen Urbanisation nicht weit vo…
$288,176
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Urbanisatie bestaande uit 9 herenhuizen in Cabo de las Huertas. Unieke en exclusieve huizen …
$1,59M
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 174 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$799,289
Reihenhaus in San Fulgencio, Spanien
Reihenhaus
San Fulgencio, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Villas ist Teil unseres neuesten Projekts, das mehrere Phasen in der schönen Stadt San Fulge…
$349,046
Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Ein neues Stadthaus mit Meerblick in Finestrat zu verkaufen. Die Fläche des Stadthauses betr…
$586,983
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schönes Stadthaus mit schöner Aussicht in La Nucia. Auf einer bebauten Fläche von 169m2 ve…
$487,664
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Die neue Wohnanlage an der Costa Blanca in einer ruhigen Gegend, gut angebunden und in der N…
$510,469
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$869,402
Reihenhaus in Bigastro, Spanien
Reihenhaus
Bigastro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Modernes neues Stadthaus in Bigastro, Costa Blanca, Spanien - SUN116088 3 Schlafzimmer, 3 Ba…
$234,306
Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Wir präsentieren ein Stadthaus von 112 m2 in zwei Ebenen in der Gegend von Pilar de la Horad…
$499,415
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$846,031
Reihenhaus 3 zimmer in Orihuela, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ein gemütliches Haus in der ruhigen Bergregion Orihuela - Raiguero de Bonanza - wird ein wun…
$157,405
Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in La Zenia. Renoviertes Stadthaus mit 3 Schlafz…
$331,142
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Exclusief wooncomplex "Los Cisnes" in Alicante, dit herenhuis van 218m² biedt een perfecte b…
$1,02M
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
In Albir, einer prestigeträchtigen und ausgewählten Enklave zwischen Altea und Benidorm, bie…
$773,978
Reihenhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Evo Villas ist eine moderne Wohnanlage in Pilar de la Horadada (Alicante), nur wenige Minute…
$453,777
Reihenhaus in Godella, Spanien
Reihenhaus
Godella, Spanien
Fläche 223 m²
Virentia, ein Name, mit dem dieser Sektor von Godella getauft wurde, bedeutet Vegetation 'in…
$828,502
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 90 m2.Solarium: 38 m2, terrace: 33 m2.New Build.There is сovere…
$249,493
Immobilienangaben in Valencia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
