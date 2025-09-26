Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Reihenhaus mit Garten kaufen in Valencia, Spanien

el Camp de Turia
4
la Ribera Baixa
11
lHorta Nord
7
Cullera
10
76 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
$267,416
Reihenhaus in el Campello, Spanien
Reihenhaus
el Campello, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Bau von 10 Doppelhäusern am Strand von Muchavista Seine exklusive Lage an der ersten Linie …
$2,42M
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
NEUBAUREIHENHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA Neu gebauter Luxuskomplex mit 10 Reihenhäusern in…
$263,666
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
$324,640
Reihenhaus in Guardamar del Segura, Spanien
Reihenhaus
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN GUARDAMAR DEL SEGURA Neubau einer Wohnanlage mit 8 Doppelh…
$467,795
Reihenhaus in Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Reihenhaus in Calp, Spanien
Reihenhaus
Calp, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Schöne Doppelhaushälfte in der Nähe des Zentrums von Calpe, mit Blick auf den Peñon Ifach un…
$395,718
Reihenhaus in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Reihenhaus
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 176 m²
Wir stellen Ihnen ein neues, geräumiges Stadthaus mit 3 Schlafzimmern und 3 Bädern im Vierte…
$384,332
Reihenhaus in Mareny de Barraquetes, Spanien
Reihenhaus
Mareny de Barraquetes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 231 m²
Introducing   you have this beautiful three-story house with a private pool on Las Palmeras …
$444,291
Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungsneubau von Reihenhäusern und Doppelhaushälften in Busot. Schöne Reihenhäuser mit 2 …
$200,253
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Doppelhaushälfte zum Verkauf mit verschiedenen Terrassen, es befindet sich an der Ecke der U…
$139,877
Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
NEUER WOHNBAU IN BUSOT. Neubau von Doppelhaushälften und Doppelhaushälften in Busot. Schöne…
$247,625
Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Doppelhaushälfte zu verkaufen mit einem Grundstück von 95 m2 in La Florida, Orihuela Costa D…
$280,462
Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande en geschakelde villa's in Dolores, Alicante Ontdek dit exclusieve…
$459,174
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Neubau-Reihenhäuser und Eckreihenhäuser in Pilar de la Horadada Modernes Wohnen im Herzen d…
$351,132
Reihenhaus in Dolores, Spanien
Reihenhaus
Dolores, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN DOLORES Neubau-Wohnanlage mit Reihenhäusern und Doppelhaus…
$387,586
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wunderbares Stadthaus in der Gegend von Punta Prima. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, 2…
$149,809
Reihenhaus in Almoradi, Spanien
Reihenhaus
Almoradi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN FORMENTERA DEL SEGURA Neubau von Doppelhaushälften in Form…
$380,050
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schönes Stadthaus mit schöner Aussicht in La Nucia. Auf einer bebauten Fläche von 169m2 ve…
$487,664
Reihenhaus in La Nucia, Spanien
Reihenhaus
La Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
NEU GEBAUTE WOHNANLAGE IN LA NUCIA Neubau-Wohnanlage mit freistehenden Villen und Doppelhau…
$492,225
Reihenhaus in Pilar de la Horadada, Spanien
Reihenhaus
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN PILAR DE LA HORADADA New Build moderne Stadthäuser in einem ruhi…
$261,513
Reihenhaus in Dehesa de Campoamor, Spanien
Reihenhaus
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
REIHENHAUS IN EINER FANTASTISCHEN WOHNUNG AM STRAND Genießen Sie die Costa Blanca mit allem…
$352,763
Reihenhaus in Cox, Spanien
Reihenhaus
Cox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Neubau-Stadthäuser zum Verkauf in Cox - 44 moderne Häuser mit großartigen Annehmlichkeiten …
$276,065
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
In Torreblanca , einer der emblematischsten Gegenden von Torrevieja , befindet sich dieses D…
$153,958
Reihenhaus in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Freistehendes Triplex- Haus, in der Nähe des Viertels "Pola Park" Gran Playa. Santa Pola (Al…
$183,027
Reihenhaus in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
BUNGALOWS MIT 3 SCHLAFZIMMERN IN EXKLUSIVER WOHNUNG IN GRAN ALACANT! Entdecken Sie diese ex…
$306,839
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Schöne Reihenhaus komplett eingerichtet, zwei km. Strand Naufragos in Torrevieja, in einer s…
$204,560
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Duplex mit 4 Schlafzimmern und 1 Bad, Terrasse, Südlage, nahe dem Meer, Geschäften und Rest…
$226,092
Reihenhaus in Orihuela, Spanien
Reihenhaus
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf mit großem privatem Garten, Parkplatz und S…
$166,770
