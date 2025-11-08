Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Valencia, Spanien

el Camp de Turia
30
la Ribera Baixa
25
lHorta Nord
24
Cullera
22
39 immobilienobjekte total found
Villa in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Villa
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 112 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, gelegen in der malerischen Gegend von Rojales.Diese …
$298,580
Reihenhaus in Torrevieja, Spanien
Reihenhaus
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Schöne Reihenhaus komplett eingerichtet, zwei km. Strand Naufragos in Torrevieja, in einer s…
$204,560
Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stilvolle Villen in der Nähe von Golfplätzen in Polop Alicante Polop ist eine Stadt in der P…
$566,590
Bungalow in Torrevieja, Spanien
Bungalow
Torrevieja, Spanien
Fläche 179 m²
Diese luxuriösen 2-Zimmer-Apartments in Torrevieja an der Costa Blanca bieten eine Mischung …
$301,509
Villa 5 zimmer in Biar, Spanien
Villa 5 zimmer
Biar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Moderneintelligente Villa mit 4 Schlafzimmern, Pool und Blick auf die Burg in Biar Alicante …
$1,02M
Villa in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Villa
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 1 821 m²
Diese Luxusvilla befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend Altea Hills an der Costa Bla…
$6,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Villa
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 654 m²
Diese prächtige Villa in Benissa, die in maximaler Harmonie mit der natürlichen Umgebung ent…
$3,56M
Bungalow in Entrenaranjos, Spanien
Bungalow
Entrenaranjos, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Dieser Komplex befindet sich in der Urbanisation Entrenaranjos, in der Gemeinde Orihuela (Al…
$236,858
Reihenhaus in Busot, Spanien
Reihenhaus
Busot, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
NEUER WOHNBAU IN BUSOT. Neubau von Doppelhaushälften und Doppelhaushälften in Busot. Schöne…
$247,625
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Air conditioning, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$762,821
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$1,28M
Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Moderne Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern in ruhiger Hügellage in Polop an der Costa Blanca D…
$584,387
Villa in Finestrat, Spanien
Villa
Finestrat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Air conditioning, Tuin, parkeren, privé zwembad, uitzicht op de bergen
$868,037
Reihenhaus in Benijofar, Spanien
Reihenhaus
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Im Zentrum der schönen Stadt Benijófar entsteht derzeit ein Stadthaus im modernen Stil, das …
$181,950
Reihenhaus in Santa Pola, Spanien
Reihenhaus
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Eck Reihenhaus in Alicante, in dem Städtchen Gran Alacant, in der Puerto Marino Wohnanlage. …
$215,218
Haus 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Villen mit 3 bis 5 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Finestrat Finestrat ist e…
$581,231
Villa 4 zimmer in Polop, Spanien
Villa 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Doppelhaushälften mit 3 Schlafzimmern, Pool und Meerblick in Polop Polop ist eine charmante …
$447,942
Villa 10 zimmer in el Rafol dAlmunia, Spanien
Villa 10 zimmer
el Rafol dAlmunia, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 324 m²
Geräumige Villa mit Pool und mehreren Wohnbereichen in El Rafol D'Almunia El Rafol D'Almunia…
$677,078
Haus 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 553 m²
Renovierte Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern, Skyline- und Meerblick in Altea, Alicante Eingebe…
$1,76M
Bungalow in Guardamar del Segura, Spanien
Bungalow
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Das Residencial liegt 800 Meter vom Strand entfernt in Guardamar del Segura. In der Nähe von…
$426,345
Bungalow 4 zimmer in Algorfa, Spanien
Bungalow 4 zimmer
Algorfa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Zeitgenössische freistehende Villen im Bungalowstil mit 3 Schlafzimmern in Algorfa an der Co…
$517,002
Haus 8 zimmer in Orihuela, Spanien
Haus 8 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 431 m²
Etagenzahl 2
Geben Sie Ihren Gedanken Flügel -- und hören Sie die Geschichte dieser Villa Sie betreten ei…
$977,590
Villa 5 zimmer in Benidorm, Spanien
Villa 5 zimmer
Benidorm, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Elegante Villen mit Meerblick und opulenten Annehmlichkeiten in Finestrat Alicante Costa Bla…
$911,694
Villa 6 zimmer in Alicante, Spanien
Villa 6 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Hier ist eine Beschreibung der Villa 131,73 m², einer luxuriösen Unterkunft im Herzen Spanie…
$220,748
Villa in Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Villa
Valencianische Gemeinschaft, Spanien
Fläche 677 m²
Luxusvilla in La Nucia – Ein wahres Wunder, gelegen auf einem weitläufigen, 32.000 m² großen…
$5,79M
Villa 5 zimmer in Monforte del Cid, Spanien
Villa 5 zimmer
Monforte del Cid, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Freistehende Luxusvillen mit 4 Schlafzimmern und privatem Pool auf einem riesigen Grundstück…
$535,950
Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 231 m²
4-, 5-Schlafzimmer-Luxusvillen mit privatem Pool und Meerblick in Finestrat Sierra Cortina D…
$935,152
Bungalow in Finestrat, Spanien
Bungalow
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Neuer Komplex in Finestrat, bestehend aus nur 20 Luxusimmobilien, alle mit privaten Pools un…
$355,180
Reihenhaus in Daya Nueva, Spanien
Reihenhaus
Daya Nueva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
NEUBAU MODERNER WOHNHÄUSER IN DAYA NUEVA Neubau einer Wohnanlage mit Reihenhäusern in Daya …
$263,774
