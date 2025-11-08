Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Valencia, Spanien

gewerbeimmobilien
48
hotels
11
11 immobilienobjekte total found
Investition 1 000 m² in Ayora, Spanien
Investition 1 000 m²
Ayora, Spanien
Fläche 1 000 m²
Fläche: 150 ha ( m ) Privathaus: 400 m2 ( WKLV selbst Einfamilienhaus für eingeladen ) Schl…
$889,852
Eine Anfrage stellen
Investition 3 000 m² in Utiel, Spanien
Investition 3 000 m²
Utiel, Spanien
Fläche 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
Eine Anfrage stellen
Investition in Manises, Spanien
Investition
Manises, Spanien
Das Geriatric Center liegt nur 15 Minuten von der Hauptstadt und 20 Minuten vom internationa…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Investition in Alberic, Spanien
Investition
Alberic, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Tankstelle zu verkaufen. Es befindet sich in einer Stadt in Valencia. Der Jahresumsatz beträ…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 400 m² in Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Investition 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Spanien
Anzahl der Badezimmer 58
Fläche 1 400 m²
Die Residenz verkauft für Studenten nur 300 m der Universitäten, von denen 58 Zimmer für Min…
$749,876
Eine Anfrage stellen
Investition 16 000 m² in Alicante, Spanien
Investition 16 000 m²
Alicante, Spanien
Fläche 16 000 m²
Geriatrische Mitte in der Provinz Alicante, hat sich jetzt und nicht llegó ergossen; um …
$12,00M
Eine Anfrage stellen
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES in el Castellar lOliveral, Spanien
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Spanien
Fläche 1 358 m²
UNIQUE INVESTMENT IN SPAIN: CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES Price: €2,300,000 + …
$2,68M
Eine Anfrage stellen
Investition 641 m² in lEliana, Spanien
Investition 641 m²
lEliana, Spanien
Schlafräume 21
Fläche 641 m²
Club for men for sale in Alterne near Valencia capital
$499,917
Eine Anfrage stellen
Investition 3 545 m² in Cullera, Spanien
Investition 3 545 m²
Cullera, Spanien
Fläche 3 545 m²
Residencia con la máxima capacidad de 477 personas y una superficie de 3545,35m2, 98 habitac…
$8,20M
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Investition 1 840 m² in Alicante, Spanien
Investition 1 840 m²
Alicante, Spanien
Fläche 1 840 m²
Sie werden Anteil von 20 Wohnungen in der Mitte des Alicante, mehr 20 Garagen alles Gemietet…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Investition in Lliria, Spanien
Investition
Lliria, Spanien
Es wird nicht unter heimischer Flagge registrierte Tankstelle, bei Valencia, jährliche Verkä…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
