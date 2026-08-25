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Wohnimmobilien in la Selva, Spanien

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Lloret de Mar
85
Blanes
39
Tossa de Mar
20
148 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Wir bieten eine gemütliche und modern ausgestattete zweistöckige Wohnung (ático dúplex) in d…
$367 905
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 932 m²
Renovierte Villa mit Meerblick in einer der exklusivsten Gegenden der Costa Brava, nur 350 M…
$2,14M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 654 m²
Exklusive Villa mit zusätzlichem Grundstück, touristischer Lizenz und Panoramablick auf das …
$1,69M
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Ein Einfamilienhaus mit zwei völlig unabhängigen Wohnungen in Mas Bael ist eine großartige O…
$486 128
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Helle Wohnung in Lloret de Mar - mit Meerblick.Fläche: 165 m2Lage: Lloret de Mar, GironaBesc…
$692 431
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TekceTekce
Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Stadthaus im Fenals Bereich von Lloret de Mar. Entfernung zum Zentrum von Barcelona ist 70 k…
$640 983
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de MarEntdecken Sie unsere e…
$366 026
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580 850
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Familienhaus in Lloret Residence mit einem großen Grundstück und einem privaten Pool. Entde…
$487 914
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 681 m²
Luxus- und exklusive Jugendstil-Eigenschaft mit fantastischem Meerblick, in der prestigeträc…
$2,80M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Elegantes Einfamilienhaus in der exklusiven Gegend von Cala San Francesque in Blanes, einer …
$1,10M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Villa mit Meerblick und touristischer Lizenz, 400 m von Cala Bona - Cala Sant Francesque, Bl…
$990 863
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 476 m²
100% Privatsphäre!!! Schöne Villa in der Urbanisation der Stadt Tossa de Mar mit einer große…
$2,94M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Exklusives Angebot: Helle, nach Süden ausgerichtete Wohnung in Lloret de Mar, nur 5 Minuten …
$410 497
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 264 m²
Haus zu verkaufen in Sa Boadella, Lloret de MarDieses Haus liegt in einer der begehrtesten G…
$707 056
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Wohnung mit offenem Blick, Schwimmbad und Garage in einem Wohnkomplex - Llore de MarHelle Wo…
$325 236
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 507 m²
Entdecken Sie diese prächtige Residenz in der renommierten Cala Sant Francesque Bezirk von B…
$2,25M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Haus mit einer Touristenlizenz im klassischen Stil, in einem exklusiven privaten Wohngebiet …
$1,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses gemütliche zweistöckige Penthouse in Fenals, einer der begehrt…
$319 304
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Haus zu verkaufen in Lloret de MarDas herrliche Drei-Level-Stadthaus, in einer ruhigen Wohng…
$364 423
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Exklusive Residenzen in Lloret de Mar, Fenals – modernes Leben am MeerWir präsentieren diese…
$977 666
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Apartment mit Terrasse in einem Komplex mit einem Pool in BlanesWohnung zum Verkauf in einem…
$219 961
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 397 m²
Haus mit Meerblick, vielseitigen Räumen und Energieeffizienz in Lloret de MarRas in einer ru…
$798 056
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Blanes, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Blanes, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Wohnung im ersten Stock in der Nähe des Strandes in BlanesDieses Erdgeschoss-Wohnung bietet …
$334 377
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Geräumige und helle Wohnung mit Blick und eine Terrasse in der Nähe des Fenals Strand!Wir bi…
$389 204
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Helle Wohnung mit einer Terrasse in der Nähe von Fenals, nur wenige Schritte vom Strand in L…
$325 236
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Das Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, befindet sich in einer der besten …
$1,10M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Luxus und neues Haus im klassischen Stil in der Elite Urbanisation La Mongoda in Lloret de M…
$2,66M
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