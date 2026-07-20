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Stadthäuser mit Terrasse in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
21
Arona
9
Los Cristianos
7
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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$579,264
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Tuin, dakterras, garage, parkeren, uitzicht op de bergen
$364,184
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$443,681
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Value OneValue One
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wir freuen uns, Ihnen die Details zu einem prächtigen Stadthaus in der exklusiven Wohnanlage…
$505,010
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen, balkon
$447,416
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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