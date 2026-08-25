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Stadthäuser in Arona, Spanien

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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305 567
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635 626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465 348
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524 829
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Wir freuen uns, Ihnen die Details zu einem prächtigen Stadthaus in der exklusiven Wohnanlage…
$505 010
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Wir haben dieses wundervolle Stadthaus im Komplex von Los Halcones zum Verkauf. Es bietet zw…
$208 965
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Dieses schöne, neu reformierte Haus befindet sich im Komplex von Chayofita und besteht aus 3…
$103 922
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Reihenhaus 4 zimmer in Arona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Zum Verkauf Stadthaus in der Wohnanlage “Portonovo” in der Stadt Los Cristianos im Süden von…
$763 867
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Reihenhaus 4 zimmer in Arona, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Geräumiges und helles Stadthaus zum Verkauf in Costa del Silencio. Stadthaus befindet sich i…
$273 984
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