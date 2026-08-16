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Stadthäuser mit Swimmingpool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
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Arona
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Los Cristianos
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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635,626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524,829
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305,567
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It Is RealtyIt Is Realty
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465,348
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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TekceTekce
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dreistöckiges Stadthaus in der Region El Madroñal in der Wohnanlage Oasis Fañabe. Beinhaltet…
$425,695
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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