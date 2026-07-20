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Studios mit Terrasse in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
15
Arona
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Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
8 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wir bieten dieses Moderna Studio zum Verkauf im Santa Maria Komplex, Torviscas. Es ist kompl…
$263,118
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$472,443
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wunderschön renoviertes Studio-Apartment mit direktem Meerblick zu verkaufen. Die Wohnanlage…
$291,183
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$260,004
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$262,406
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$386,675
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Die Immobilienagentur VYM Canarias bietet ein Studio-Apartment im Ferienkomplex Udalla Park …
$238,432
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Exklusiv! Gemütliches und helles Studio im renommierten Komplex Paraíso Royal, gelegen im He…
$300,989
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

mit Garten
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mit Schwimmbad
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