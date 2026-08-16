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Studios in Adeje, Spanien

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15 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$381,599
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Studio im Komplex von Santa Maria in der Gegend von San …
$185,440
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der gemütlichen Wohnanlage Las Barandas, die sich an der ersten Küste zum Verkauf befinde…
$145,786
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Studio mit einer Gesamtfläche von 40 m2.  Wohnzimmer, amerikanische Küche, klei…
$154,533
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wunderschön renoviertes Studio-Apartment mit direktem Meerblick zu verkaufen. Die Wohnanlage…
$291,183
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$472,443
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wir bieten dieses Moderna Studio zum Verkauf im Santa Maria Komplex, Torviscas. Es ist kompl…
$263,118
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$262,406
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Studio in San Eugenio Alto in Ocean View. Die Gesamtfläche beträgt 52 m2. Das S…
$146,952
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Studio in Adeje, Spanien
Studio
Adeje, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Zu verkaufen steht ein neu renoviertes gemütliches Studio-Apartment im Island Village Height…
$134,978
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wir bieten Ihnen dieses schöne Studio zum Verkauf im Mareverde Resort in Adeje, nahe dem Str…
$144,976
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Studio in Adeje, Spanien
Studio
Adeje, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Wunderbares Studio-Apartment in San Eugenio - FT2209Dieses wundervolle Studio befindet sich …
$118,768
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