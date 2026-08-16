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Studios in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
30 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zu verkaufen Studio im El Drago-Komplex an der Costa del Silencio, einer kleinen Küstenstadt…
$93,186
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$381,599
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Studio im Komplex von Santa Maria in der Gegend von San …
$185,440
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der gemütlichen Wohnanlage Las Barandas, die sich an der ersten Küste zum Verkauf befinde…
$145,786
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
On sale is a studio located in the Chaparal residence in the Costa del Silencio area. Liv…
$81,640
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$260,004
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Der Komplex liegt 2 Gehminuten v…
$102,633
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Die Immobilienagentur VYM Canarias bietet ein Studio-Apartment im Ferienkomplex Udalla Park …
$238,432
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkaufsstudio im Green Park-Komplex, Golf del Sur-Viertel mit einem Badezimmer, amerikanisc…
$69,977
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen Studio im Castle Harbor in Los Cristianos. Komplett möbliert, besteht aus einem…
$162,114
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Studio mit einer Gesamtfläche von 40 m2.  Wohnzimmer, amerikanische Küche, klei…
$154,533
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Zum Verkauf steht ein Studio im Green Park-Komplex in der Gold del Sur-Zone. Auf dem Gebiet …
$89,804
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf in El Chaparral an der Costa del Silencio. Komplett renoviert und möblier…
$122,460
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wunderschön renoviertes Studio-Apartment mit direktem Meerblick zu verkaufen. Die Wohnanlage…
$291,183
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Salon, amerikanisch ausgestattet…
$92,137
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$472,443
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wir bieten dieses Moderna Studio zum Verkauf im Santa Maria Komplex, Torviscas. Es ist kompl…
$263,118
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$262,406
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Studio in San Eugenio Alto in Ocean View. Die Gesamtfläche beträgt 52 m2. Das S…
$146,952
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Exklusiv! Gemütliches und helles Studio im renommierten Komplex Paraíso Royal, gelegen im He…
$300,989
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Verkaufsstudio im Green Park-Komplex in der Region Gold del Sur. Der Komplex verfügt über 3 …
$89,804
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Wir haben ein Studio im Wohnhaus El Drago mit insgesamt 40m2 zum Verkauf.30m2 Innenraum und …
$74,230
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
Wunderbar renoviertes Studio-Apartment Chaparral Phase IIIWunderbar renoviertes und möbliert…
$84,127
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Studio 1 zimmer in Arona, Spanien
Studio 1 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Studio-Wohnung zum Verkauf in Frontera Primavera Komplex, Costa del Silencio Bereich. Die Wo…
$120,827
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Studio in Adeje, Spanien
Studio
Adeje, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Zu verkaufen steht ein neu renoviertes gemütliches Studio-Apartment im Island Village Height…
$134,978
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wir bieten Ihnen dieses schöne Studio zum Verkauf im Mareverde Resort in Adeje, nahe dem Str…
$144,976
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Studio in Adeje, Spanien
Studio
Adeje, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Wunderbares Studio-Apartment in San Eugenio - FT2209Dieses wundervolle Studio befindet sich …
$118,768
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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