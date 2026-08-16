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Studios mit Swimmingpool in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
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San Miguel de Abona
3
9 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Studio im Komplex von Santa Maria in der Gegend von San …
$185,440
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der gemütlichen Wohnanlage Las Barandas, die sich an der ersten Küste zum Verkauf befinde…
$145,786
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen Studio im Castle Harbor in Los Cristianos. Komplett möbliert, besteht aus einem…
$162,114
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Studio mit einer Gesamtfläche von 40 m2.  Wohnzimmer, amerikanische Küche, klei…
$154,533
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Salon, amerikanisch ausgestattet…
$92,137
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Studio 1 Schlafzimmer in Urbanizacion El Guincho, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Urbanizacion El Guincho, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Verkaufsstudio im Green Park-Komplex in der Region Gold del Sur. Der Komplex verfügt über 3 …
$89,804
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Immobilienangaben in Santa Cruz de Tenerife, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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