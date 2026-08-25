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Studios in Arona, Spanien

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13 immobilienobjekte total found
Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Salon, amerikanisch ausgestattet…
$92 137
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf in El Chaparral an der Costa del Silencio. Komplett renoviert und möblier…
$122 460
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Exklusiv! Gemütliches und helles Studio im renommierten Komplex Paraíso Royal, gelegen im He…
$300 989
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It Is RealtyIt Is Realty
Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Direkt an der Küste! Wir bieten zum Verkauf ein Studio-Apartment im Komplex „Comodoro“ in Lo…
$312 667
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Der Komplex liegt 2 Gehminuten v…
$102 633
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$260 004
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zu verkaufen Studio im El Drago-Komplex an der Costa del Silencio, einer kleinen Küstenstadt…
$93 186
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
On sale is a studio located in the Chaparal residence in the Costa del Silencio area. Liv…
$81 640
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen Studio im Castle Harbor in Los Cristianos. Komplett möbliert, besteht aus einem…
$162 114
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Die Immobilienagentur VYM Canarias bietet ein Studio-Apartment im Ferienkomplex Udalla Park …
$238 432
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Studio 1 zimmer in Arona, Spanien
Studio 1 zimmer
Arona, Spanien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Studio-Wohnung zum Verkauf in Frontera Primavera Komplex, Costa del Silencio Bereich. Die Wo…
$120 827
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
Wunderbar renoviertes Studio-Apartment Chaparral Phase IIIWunderbar renoviertes und möbliert…
$84 127
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Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Wir haben ein Studio im Wohnhaus El Drago mit insgesamt 40m2 zum Verkauf.30m2 Innenraum und …
$74 230
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