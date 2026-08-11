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Stadthäuser in San Roque, Spanien

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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582,172
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Neu Gebaute Häuser in San Roque Cadiz in der Nähe Verschiedener Golfplätze Die zum Verkauf s…
$768,326
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803,549
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Fläche 179 m²
New Development: Prices from € 410,000 to € 1,356,000. [Beds: 2 - 5] [Baths: 3 - 6] [Built s…
$405,789
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Der neue Wohnkomplex im Bereich Alcaides besteht aus 30 Häusern mit 3,4 Schlafzimmern und gr…
$383,431
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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