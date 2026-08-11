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Wohnimmobilien in San Roque, Spanien

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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$819,724
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in unserer exklusiven Gemeinschaft von Luxusapartments und Penthäusern im Herzen …
$1,39M
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$599,078
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 742 m²
Villa Oak ist eine neu erbaute Residenz im exklusiven Altos de Valderrama, Sotogrande, entwo…
$10,02M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Ein Super Modernes Meisterwerk in Altos de ValderramaVilla Stern, einem ultra-modernen archi…
$5,87M
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$700,418
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582,172
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$1,09M
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$987,799
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$637,814
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$507,633
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Ein Rückzugsort, in dem sich Architektur und Natur perfekt vereinenDiese exklusive Residenz …
$14,50M
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Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Stockwerk 2/3
Elegantes Maisonette-Haus auf der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool,…
$447,610
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Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754,052
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Neu Gebaute Häuser in San Roque Cadiz in der Nähe Verschiedener Golfplätze Die zum Verkauf s…
$768,326
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Penthouse 3 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 3/3
Exklusives Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Gemeinschaftsgarten und ate…
$545,549
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Guadiaro, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Objektbeschreibung: Entdecken Sie eine geräumige Wohnung mit authentisch andalusischem Charm…
$241,476
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Nils Ott Real Estates
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803,549
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,12M
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und Terrassen in Cádiz Aufgrund seiner attraktiven…
$455,305
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Penthouse 4 zimmer in San Roque, Spanien
Penthouse 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 275 m²
Stockwerk 3/3
Ausgezeichnetes Duplex-Penthouse in einem prestigeträchtigen Golfresort mit riesigen Terrass…
$734,338
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Wohnung 3 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$501,479
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Haus 8 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 800 m²
Eingebettet in der exklusiven und renommierten Region Sotogrande der Costa del Sol bietet di…
$13,31M
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Wohnungen in einer Anlage in natürlicher Umgebung in La Alcaidesa La Alcaidesa ist eine ruhi…
$550,690
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Wohnung 4 zimmer in San Roque, Spanien
Wohnung 4 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Schicke Wohnungen in einer Anlage mit Hotelkonzept in Sotogrande Cadiz Die Wohnungen befinde…
$1,53M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Höhepunkt nachhaltigen LuxusIn der prestigeträchtigen La Reserva de Sotogrande gelegen, …
$10,21M
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