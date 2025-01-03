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Wohnkomplex ZK Barsa

Sant Just Desvern, Spanien
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Wohnkomplex ZK Barsa
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ID: 34981
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Katalonien
  • Nachbarschaft
    Baix Llobregat
  • Stadt
    Sant Just Desvern
  • Adresse
    Cami de Can Oliveres

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Perfekt für Fans von Fußball, Bier und Bananen

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 94.0
Preis pro m², USD 1,472
Wohnungspreis, USD 138,396

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Sant Just Desvern, Spanien
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