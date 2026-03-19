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Елдашева

Belarus, Dobrusch
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Unsere Makler in Belarus
Anna Eldaseva
Anna Eldaseva
1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
Час пик
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 136 Gewerbeimmobilien 40 Langfristige Vermietung 42 Grundstücke 48
Das müssen Sie über uns wissen: Die Immobilienagentur Chas-Pik (Rush-Hour) ist vor allem aus Menschen, die ihre Arbeit respektieren und lieben. Natürlich ist es wichtig, dass das Team 1995 gegründet wurde und die Marke Chas-Pik selbst über 20 Jahre alt ist. Wir haben im Laufe der Jahre viel …
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ООО АН РИАЛИТИ
Belarus, Brest
Wohnimmobilien 108 Gewerbeimmobilien 15 Langfristige Vermietung 8 Grundstücke 3
Brest Immobilienagentur REALITY. Wir halten uns an das “Home Agency”-Prinzip, um unser Bestes zu tun, um unsere Kunden, Verkäufer und Käufer von Immobilien in Brest und der Brest Region zu befriedigen. Wir erkennen den Wert jedes Kunden. Unser Unternehmen unterstützt nicht die Prinzipien von…
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ООО"Твой Маёнтак"
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 74 Gewerbeimmobilien 11 Langfristige Vermietung 8 Grundstücke 2
OOO Ihr Maentak wurde im November 2016 gegründet und ist in dieser Zeit bereits ein Zuhause für seine professionellen Makler und Immobilienmakler geworden. Das Management des Unternehmens verfügt über mehr als 10 Jahre Immobilienerfahrung. Obwohl das Unternehmen noch jung ist, bilden nur zer…
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Экспресснедвижимость-риэлт
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 150 Gewerbeimmobilien 10 Langfristige Vermietung 10 Grundstücke 26
EXPRESS REALT ist ein Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in Immobilienaktivitäten. Wir helfen unseren Kunden, einen sehr wichtigen Schritt im Leben zu machen - Wohnzähler zu verkaufen oder zu erwerben, ein Grundstück für den Bau ihres Hauses genau an der Stelle in den Vororte…
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Гарант Недвижимость, Недвижимость
Belarus, Liesnia
Wohnimmobilien 403 Gewerbeimmobilien 35 Langfristige Vermietung 159 Grundstücke 48
Die Immobilienagentur «Garant Real Estate» LLC ist eine der größten Immobilienagenturen in Minsk.Jeden Tag helfen unsere Spezialisten Menschen, profitable und sichere Lösungen für alle Probleme im Zusammenhang mit Verkauf, Kauf und Vermietung von Immobilien zu finden
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