Villa 5-Schlafzimmer-Villa mit Pool und Solarium in Villamartin Orihuela

Geräumige Villa mit Pool, Keller und Solarium in Villamartin

Villamartin, ein Stadtteil von Alicante an der südlichen Costa Blanca, ist eine begehrte Gegend, die für ihre Golfplätze, mediterranen Strände und ihren entspannten Lebensstil bekannt ist.

Die Gegend bietet eine Mischung aus ruhigen Wohnstraßen, lebhaften Plätzen und einer Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Dienstleistungen an. Das milde Klima und die gepflegte Umgebung machen sie zu einem idealen Ort sowohl für den dauerhaften Wohnsitz als auch für den Urlaub.

Von der Villa zum Verkauf in Villamartin, Spanien, sind alle Annehmlichkeiten des täglichen Lebens leicht zu erreichen; Der nächste Supermarkt ist 0,6 km entfernt, der Golfplatz Villamartin 2,1 km, das Einkaufszentrum La Zenia Boulevard 3,8 km, der Strand Playa Flamenca 5,1 km, das Stadtzentrum von Torrevieja 10,4 km, der Las Colinas Golf & Country Club 11,2 km, der Flughafen Murcia San Javier 32,9 km und der Flughafen Alicante ca. 52,7 km.

Das Projekt befindet sich auf einem großzügigen Grundstück mit privatem Pool und üppiger Vegetation in einer ruhigen Wohngegend. Die Außenanlagen sind für ein komfortables Familienleben konzipiert und werden durch nahegelegene Grünflächen und eine gute Verkehrsanbindung an die umliegenden Städte und Küstengebiete ergänzt.

In dieser stilvollen Villa mit 5 Schlafzimmern öffnet sich das Erdgeschoss zu einem hellen Wohnzimmer mit Essbereich und einer voll ausgestatteten offenen Küche. Jedes der drei geräumigen Schlafzimmer verfügt über einen direkten Zugang zu einem eigenen Badezimmer. Im Untergeschoss befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, eine Waschküche und ein großer offener Wohnbereich. Außerdem gibt es ein privates Solarium mit Panoramablick, das sich ideal zum Entspannen und Unterhalten eignet.

ALC-01112