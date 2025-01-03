Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat

Freistehende Golfvillen mit 4 Schlafzimmern, privaten Pools, Tiefgaragenstellplätzen und üppigen Gemeinschaftsbereichen in Finestrat

Eingebettet in die malerische Stadt Finestrat, einem Juwel der Provinz Alicante an der spanischen Costa Blanca, bieten diese eleganten, modernen Villen eine außergewöhnliche Mischung aus Küstencharme und Bergblick. Finestrat ist bekannt für seine atemberaubende Kombination aus ruhigen Stränden und der dramatischen Kulisse des Berges Puig Campana mit seinem charmanten alten Dorf am Fuße des Berges und Cala de Finestrat an der Küste. Diese Stadt verbindet auf harmonische Weise eine reiche historische Atmosphäre mit der natürlichen Schönheit von Land und Meer und bietet den perfekten Zufluchtsort für diejenigen, die sich nach Ruhe sehnen, aber dennoch die Nähe zur lebendigen Energie von Benidorm suchen.

Die ideal gelegenen Villen zum Verkauf in Finestrat Alicante sind nur einen kurzen Spaziergang von einem erstklassigen Golfplatz und nur fünf Autominuten von einem weitläufigen Einkaufskomplex mit zahlreichen Geschäften und Supermärkten für alle Ihre Bedürfnisse entfernt. Die nahe gelegenen Verkehrsanbindungen, darunter eine bequeme Bushaltestelle, sorgen für eine gute Anbindung, während Sie mit dem Auto schnell nach Benidorm gelangen, einer pulsierenden Stadt, die für ihre markante Skyline, aufregende Attraktionen wie Terra Mítica und umfassende Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser bekannt ist.

Die Villensiedlung verfügt über eine Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen, darunter ein weitläufiger, halbolympischer 25-Meter-Schwimmbecken, Spielplätze für Kinder, Paddle-Tennisplätze, ein Fitnessstudio im Freien und in der Halle, ein Coworking-Space, Petanque-Plätze und ein Mehrzweckraum für gesellschaftliche Zusammenkünfte oder Veranstaltungen. Sie befinden sich außerdem auf einem 556 m² großen Grundstück mit einem eingezäunten Parkplatz abseits der Straße, einem privaten Schwimmbad, großzügigen Terrassen und einem Solarium auf dem Dach mit einem Sitzbereich und mehreren Solarmodulen.

Diese modernen Häuser verfügen über drei Stockwerke. Im Untergeschoss befinden sich zwei große Doppelzimmer, beide mit Einbauschränken, ein Badezimmer mit begehbarer Dusche, eine Waschküche, der Parkplatz und ein zweites Wohnzimmer. Im Erdgeschoss befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, beide mit begehbaren Kleiderschränken, Ankleidezimmern und eigenen Badezimmern, ein weiteres Badezimmer im Erdgeschoss, eine offene Küche mit Essbereich und ein großer Wohnbereich.

ALC-00969