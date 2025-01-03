  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Finestrat
  4. Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat

Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat

Finestrat, Spanien
von
$1,35M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27831
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Finestrat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Freistehende Golfvillen mit 4 Schlafzimmern, privaten Pools, Tiefgaragenstellplätzen und üppigen Gemeinschaftsbereichen in Finestrat

Eingebettet in die malerische Stadt Finestrat, einem Juwel der Provinz Alicante an der spanischen Costa Blanca, bieten diese eleganten, modernen Villen eine außergewöhnliche Mischung aus Küstencharme und Bergblick. Finestrat ist bekannt für seine atemberaubende Kombination aus ruhigen Stränden und der dramatischen Kulisse des Berges Puig Campana mit seinem charmanten alten Dorf am Fuße des Berges und Cala de Finestrat an der Küste. Diese Stadt verbindet auf harmonische Weise eine reiche historische Atmosphäre mit der natürlichen Schönheit von Land und Meer und bietet den perfekten Zufluchtsort für diejenigen, die sich nach Ruhe sehnen, aber dennoch die Nähe zur lebendigen Energie von Benidorm suchen.

Die ideal gelegenen Villen zum Verkauf in Finestrat Alicante sind nur einen kurzen Spaziergang von einem erstklassigen Golfplatz und nur fünf Autominuten von einem weitläufigen Einkaufskomplex mit zahlreichen Geschäften und Supermärkten für alle Ihre Bedürfnisse entfernt. Die nahe gelegenen Verkehrsanbindungen, darunter eine bequeme Bushaltestelle, sorgen für eine gute Anbindung, während Sie mit dem Auto schnell nach Benidorm gelangen, einer pulsierenden Stadt, die für ihre markante Skyline, aufregende Attraktionen wie Terra Mítica und umfassende Dienstleistungen wie Schulen und Krankenhäuser bekannt ist.

Die Villensiedlung verfügt über eine Vielzahl von Gemeinschaftseinrichtungen, darunter ein weitläufiger, halbolympischer 25-Meter-Schwimmbecken, Spielplätze für Kinder, Paddle-Tennisplätze, ein Fitnessstudio im Freien und in der Halle, ein Coworking-Space, Petanque-Plätze und ein Mehrzweckraum für gesellschaftliche Zusammenkünfte oder Veranstaltungen. Sie befinden sich außerdem auf einem 556 m² großen Grundstück mit einem eingezäunten Parkplatz abseits der Straße, einem privaten Schwimmbad, großzügigen Terrassen und einem Solarium auf dem Dach mit einem Sitzbereich und mehreren Solarmodulen.

Diese modernen Häuser verfügen über drei Stockwerke. Im Untergeschoss befinden sich zwei große Doppelzimmer, beide mit Einbauschränken, ein Badezimmer mit begehbarer Dusche, eine Waschküche, der Parkplatz und ein zweites Wohnzimmer. Im Erdgeschoss befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, beide mit begehbaren Kleiderschränken, Ankleidezimmern und eigenen Badezimmern, ein weiteres Badezimmer im Erdgeschoss, eine offene Küche mit Essbereich und ein großer Wohnbereich.


ALC-00969

Standort auf der Karte

Finestrat, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$5,71M
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$1,52M
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Benalmadena, Spanien
von
$1,85M
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$6,62M
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Benahavis, Spanien
von
$9,54M
Sie sehen gerade
Villa Golf Pool villen mit Parkplätzen und Gemeinsambereichen in Finestrat
Finestrat, Spanien
von
$1,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$6,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Wertvolles Anwesen auf 4 Ebenen am Hang, das von jedem Zimmer aus eine atemberaubende Aussicht bietet, insbesondere von der Panoramaterrasse. Die Räume mit 5 Schlafzimmern und viel Gemeinschaftsraum zeichnen sich durch einen Keller und einen Mehrzweckraum aus. Der Poolbereich ist ein Bereich…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$5,71M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Kostbares Anwesen mit herrlichen Gärten und Sandstränden. Dies ist die neueste verfügbare Villa mit 4 Schlafzimmern namens Esmeralda aus Darglobals prestigeträchtigem Portfolio mit teilweisem Blick auf den Golfplatz. Hier ist alles darauf ausgelegt, Ihnen ein entspannteres Erlebnis zu bieten…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Alle anzeigen Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$1,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Freistehende Villa in einem Ruhigen Wohngebiet mit Bergblick in Mijas Die schicke Villa befindet sich in Mijas, Malaga, in der Region Costa del Sol in Spanien. Die Gegend bietet ein wundervolles Klima, schöne Sandstrände, exklusive Naturschönheiten, gut entwickelte Straßenstrukturen, Sportei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen