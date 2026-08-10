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Apartments mit Pool in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
647
30 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnung im Erdgeschoss mit Resort-ähnlichem Pool, Spa und sozialen Bereichen auf d…
$580,734
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Elegante, neu gebaute, möblierte Erdgeschosswohnung mit luxuriöser Ausstattung, Fitnessraum …
$648,144
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Ikonisches, schlüsselfertig eingerichtetes Penthouse mit Meerblick, einer weitläufigen Terra…
$785,961
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Penthouse mit riesiger Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool …
$1,74M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Charmantes Apartment in einem Premium-Resort mit exklusivem Fitnessstudio, beheizten Innen- …
$912,186
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/3
Hochwertiges Apartment mit Terrasse und atemberaubender Aussicht in einer luxuriösen Wohnanl…
$783,965
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 587 m²
Stockwerk 2/3
XXL Highend Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessstudio, Innenpool und Meerblick…
$4,99M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Premium-Erdgeschosswohnung mit atemberaubendem Panoramablick in einem exklusiven Resort mit …
$970,790
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/3
Herrliches Doppelhaus-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem …
$1,47M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wunderschöne, bezugsfertige Erdgeschosswohnung mit lichtdurchfluteten Räumen, Pools im Resor…
$570,260
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives, bezugsfertiges Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in einer…
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Stockwerk 1
Premium-Neubau mit erstklassigem Fitnessstudio, Designerküche und Panoramaterrassen, gelegen…
$704,856
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Wohnung 8 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges High-End-Maisonette-Haus im Erdgeschoss mit Terrasse, großem Garten, privatem Poo…
$1,43M
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/5
Fantastische Wohnung mit herrlichem Meerblick, beheiztem Innenpool und Wellnesszentrum in ei…
$714,725
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Stockwerk 4
Brillantes Penthouse mit Terrasse und faszinierendem Meerblick im Resort mit Außen- und Inne…
$937,493
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Wohnung 5 zimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 5 zimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Erstklassige Wohnung mit Gemeinschaftsraum, Fitnessstudio und gepflegter Außenanlage, nur we…
$729,699
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Hervorragende Wohnung im Erdgeschoss mit atemberaubendem Meerblick, einem erstklassigen Fitn…
$757,521
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 246 m²
Schlüsselfertige High-End-Erdgeschosswohnung mit großem Garten, Gemeinschaftspool und herrli…
$1,33M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk 2
Luxuriöse, bezugsfertige Wohnung mit atemberaubendem Meerblick, Swimmingpools und idyllische…
$835,642
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöses Apartment mit atemberaubendem Meerblick, Zugang zu einem exklusiven Club sowie In…
$796,666
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 274 m²
Stockwerk 2/2
Neubau Luxus-Penthouse mit großer Dachterrasse, Panoramablick und Gemeinschaftspools inmitte…
$1,12M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Stockwerk 2/4
Luxuriöse Wohnung im Mittelgeschoss mit Salzwasser-Swimmingpool, privater Terrasse und Welln…
$835,661
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Highend-Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessraum, Innenpool und Meer…
$2,80M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 458 m²
Etagenzahl 3
Erdgeschoss-Wohnung in einem luxuriösen Gebäude mit Fitnessraum, Innenpool und Meerblick in …
$1,38M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Stockwerk 3
Stilvolles, schlüsselfertiges Penthouse mit Panoramablick auf die Berge, erstklassigen sozia…
$648,521
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/3
Exquisite Wohnung im mittleren Stockwerk mit Salzwasserpool, Terrasse mit Meerblick und priv…
$679,263
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Penthouse in San Pedro Alcantara, Spanien
Penthouse
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 5/5
¡Excelente ubicación! „Moderne Häuser mit einem exquisiten Design, 10 Minuten von Puerto Ban…
$1,01M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
First line beach garden duplex in prestigious urbanization, Puerto Banus Marbella. Facing th…
$2,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
VERFÜGBAR AB FEBRUAR 2022 Alminar de Marbella ist das beste Beispiel für die Anpassung an ei…
$494,918
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