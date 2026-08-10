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Wohnungen am Meer in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
647
67 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Elegante, neu gebaute, möblierte Erdgeschosswohnung mit luxuriöser Ausstattung, Fitnessraum …
$648,144
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Ikonisches, schlüsselfertig eingerichtetes Penthouse mit Meerblick, einer weitläufigen Terra…
$785,961
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Penthouse mit riesiger Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool …
$1,74M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Wohnung 2 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$686,116
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Neu gebaute Wohnungen in luxuriöser Anlage nahe dem Zentrum in Marbella Die Wohnungen befind…
$1,33M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,08M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Charmantes Apartment in einem Premium-Resort mit exklusivem Fitnessstudio, beheizten Innen- …
$912,186
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Moderne Neubauwohnungen in einer der exklusivsten Golfanlagen Marbellas Marbella ist eines d…
$835,721
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 5
Strandnähe Elegante Immobilien in einem Begehrten Gebiet in Marbella Spanien Diese herausrag…
$1,41M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Atemberaubende Wohnungen in Strandnähe in San Pedro de Alcántara Marbella Dieses Projekt bef…
$852,266
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 5
Strandnähe Elegante Immobilien in einem Begehrten Gebiet in Marbella Spanien Diese herausrag…
$1,05M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
Golf-Wohnungen mit Wunderschönem Ausblick in einer Exklusiven Anlage in Marbella Die Wohnung…
$1,33M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Golfwohnungen in Umfassender Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnu…
$1,77M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,40M
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Wohnung in einer Anlage mit Pools im Herzen der Natur in Marbella Ost Marbella ist eine der …
$966,708
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 587 m²
Stockwerk 2/3
XXL Highend Penthouse in einem exklusiven Gebäude mit Fitnessstudio, Innenpool und Meerblick…
$4,99M
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Moderne Neubauwohnungen in einer der exklusivsten Golfanlagen Marbellas Marbella ist eines d…
$921,927
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,54M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/3
Herrliches Doppelhaus-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, einer Dachterrasse und einem …
$1,47M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 438 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Panoramablick am Golf in Marbella Dieses neue exklusi…
$2,08M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wunderschöne, bezugsfertige Erdgeschosswohnung mit lichtdurchfluteten Räumen, Pools im Resor…
$570,260
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stilvolle Immobilien in der Nähe von Annehmlichkeiten in Marbella Die Immobilien befinden si…
$529,334
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives, bezugsfertiges Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in einer…
$1,35M
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Golfwohnungen in Umfassender Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnu…
$971,301
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Stockwerk 1
Premium-Neubau mit erstklassigem Fitnessstudio, Designerküche und Panoramaterrassen, gelegen…
$704,856
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Etagenzahl 4
Bezugsfertige Wohnungen im mediterranen Stil mit herrlichem Meerblick in Marbella Dieses Pro…
$615,119
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Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$875,231
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Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/5
Fantastische Wohnung mit herrlichem Meerblick, beheiztem Innenpool und Wellnesszentrum in ei…
$714,725
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 757 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit großzügigen Terrassen an der Goldenen Meile von Marbella Diese neu…
$6,18M
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Eigenschaftstypen in Marbella

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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