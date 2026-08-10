Wohnungen mit Bergblick kaufen in Marbella, Spanien

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San Pedro Alcantara
647
53 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnung im Erdgeschoss mit Resort-ähnlichem Pool, Spa und sozialen Bereichen auf d…
$580,734
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Elegante, neu gebaute, möblierte Erdgeschosswohnung mit luxuriöser Ausstattung, Fitnessraum …
$648,144
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Ikonisches, schlüsselfertig eingerichtetes Penthouse mit Meerblick, einer weitläufigen Terra…
$785,961
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 242 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses Penthouse mit riesiger Terrasse, atemberaubendem Meerblick und Gemeinschaftspool …
$1,74M
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 3/3
Atemberaubendes möbliertes, schlüsselfertiges Penthouse mit privatem Pool und Dachterrasse, …
$1,58M
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Wohnung 2 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$686,116
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Komplex mit Dachpool in Marbella Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Nueva…
$571,373
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Neu gebaute Wohnungen in luxuriöser Anlage nahe dem Zentrum in Marbella Die Wohnungen befind…
$1,33M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Komplex mit Dachpool in Marbella Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Nueva…
$519,430
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Charmantes Apartment in einem Premium-Resort mit exklusivem Fitnessstudio, beheizten Innen- …
$912,186
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$702,752
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 5
Strandnähe Elegante Immobilien in einem Begehrten Gebiet in Marbella Spanien Diese herausrag…
$1,41M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 5
Strandnähe Elegante Immobilien in einem Begehrten Gebiet in Marbella Spanien Diese herausrag…
$1,05M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 222 m²
Etagenzahl 2
Golfwohnungen in Umfassender Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnu…
$1,77M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 438 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Panoramablick am Golf in Marbella Dieses neue exklusi…
$2,08M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Wunderschöne, bezugsfertige Erdgeschosswohnung mit lichtdurchfluteten Räumen, Pools im Resor…
$570,260
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stilvolle Immobilien in der Nähe von Annehmlichkeiten in Marbella Die Immobilien befinden si…
$529,334
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 173 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives, bezugsfertiges Penthouse mit Dachterrasse und atemberaubendem Meerblick in einer…
$1,35M
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Golfwohnungen in Umfassender Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Marbella Die Wohnu…
$971,301
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Stockwerk 1
Premium-Neubau mit erstklassigem Fitnessstudio, Designerküche und Panoramaterrassen, gelegen…
$704,856
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Wohnung 8 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 8 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges High-End-Maisonette-Haus im Erdgeschoss mit Terrasse, großem Garten, privatem Poo…
$1,43M
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$875,231
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 757 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit großzügigen Terrassen an der Goldenen Meile von Marbella Diese neu…
$6,18M
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$1,05M
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Wohnung 5 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in Komplex mit Dachpool in Marbella Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Nueva…
$600,230
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Penthouse 3 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$895,987
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$727,629
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
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Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
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Wohnung 3 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 75 m²
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Eigenschaftstypen in Marbella

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Marbella, Spanien

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