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Wohnimmobilien in Velez Malaga, Spanien

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50 immobilienobjekte total found
Penthouse 2 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 5
Außergewöhnliches Penthouse mit einer großzügigen Terrasse, Zugang zum Pool und schönen Gärt…
$302,768
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$828,245
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$592,186
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$410,101
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velez Malaga, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Veles Málaga und bietet eine Auswahl …
$297,790
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stilvolle Wohnungen mit Terrassen in Strandnähe in Vélez-Málaga Torre del Mar ist eine der a…
$482,426
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Velez Malaga, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Diese moderne Wohnanlage bietet ein neues Wohnkonzept in Veles Málaga, entworfen, um Sicherh…
$297,790
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Stockwerk 2
Große Wohnung im Mittelgeschoss mit Gemeinschaftspool, Terrasse und Meerblick in der Nähe de…
$380,003
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Velez Malaga, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
In der exklusiven Gegend von El Limonar in Veles Málaga wird eine neue Wohnanlage von 30 Dop…
$465,942
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Almayate Bajo, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Almayate Bajo, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Almayate. 2 Bett · 1 Bad · 60 m2 gebaut. Präsent…
$409,554
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stilvolle Wohnungen mit Terrassen in Strandnähe in Vélez-Málaga Torre del Mar ist eine der a…
$561,262
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2
Erstaunliche Wohnung mit privater Terrasse, Zugang zu einem Swimmingpool und einem Kinderspi…
$336,797
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 2/3
Traumhafte Wohnung mit privater Terrasse, Zugang zu Pool und Kinderspielplatz in privilegier…
$339,813
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Elegantes Stadthaus mit meerblickenden Terrassen, hochwertigen Ausstattungen und privaten Gä…
$448,460
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Wohnung 2 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stilvolle Wohnungen mit Terrassen in Strandnähe in Vélez-Málaga Torre del Mar ist eine der a…
$331,815
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$556,049
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Villa 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Schlichte, geräumige Villa mit großzügigem offenem Wohnraum, privatem Garten und Keller in e…
$458,528
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Veles Málaga und bietet eine Vielzahl…
$312,796
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Wohnung 4 zimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torre del Mar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Die neue Wohnanlage befindet sich in Torre del Mar, nur 800 Meter vom Strand entfernt. Es be…
$349,631
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Bungalow in Torre del Mar, Spanien
Bungalow
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Veles Málaga und bietet eine Vielzahl…
$328,782
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/5
Luxuriöse Wohnungen mit viel natürlichem Licht in Torre del Mar Velez-Malaga Die Wohnungen b…
$503,254
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/5
Luxuriöse Wohnungen mit viel natürlichem Licht in Torre del Mar Velez-Malaga Die Wohnungen b…
$497,483
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Diese exklusive Wohnanlage in Torre del Mar ist der perfekte Ort, den Sie gesucht haben. Die…
$314,686
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in Velez-Malaga in Gehweite vom Strand Velez-Malaga liegt im südlichen Teil der Co…
$421,938
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Bungalow in Torre del Mar, Spanien
Bungalow
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$484,940
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Wohnung 3 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Beeindruckende Wohnung mit überdachter Terrasse, Swimmingpool und Familienbereichen, ideal g…
$291,173
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Torre del Mar, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Torre del Mar und bietet eine Auswahl…
$306,002
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Bungalow in Torre del Mar, Spanien
Bungalow
Torre del Mar, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Diese neue Wohnanlage in Velez Malaga ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die …
$306,533
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Wohnung 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stilvolle Wohnungen mit Terrassen in Strandnähe in Vélez-Málaga Torre del Mar ist eine der a…
$625,977
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Villa 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Schlichte, geräumige Villa mit großzügigem offenem Wohnraum, privatem Garten und Keller in e…
$519,672
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