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Penthäuser in der Nähe des Golfclubs in la Marina Alta, Spanien

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Calp
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Denia
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Javea
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Penthouse 5 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Stockwerk 16/16
Atemberaubendes Strandpenthouse mit privatem Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, beheizten Po…
$1,93M
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Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

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mit Terrasse
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