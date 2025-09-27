Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Alta
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Bergblick

Penthäuser mit Bergblick kaufen in la Marina Alta, Spanien

Calp
31
Denia
12
Javea
4
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Penthouse 3 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in Benitachell Alicante Costa Blanca Entdecken Sie diese geräumigen …
$555,554
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in la Marina Alta, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen