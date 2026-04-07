Duplexes mit Bergblick kaufen in Vega Baja del Segura, Spanien

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Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Immobilienangaben in Vega Baja del Segura, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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