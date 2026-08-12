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Duplexes in Vega Baja del Segura, Spanien

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30 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Eckwohnung in Torre de la Horadada, 700 m vom Meer entfernt. 3 Schlafzimmer,  2 Badezimm…
$567,343
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TekceTekce
Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Pools und Terrassen in Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Doppelhaus 4 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Etagenzahl 1
Tolles Doppelhaus im obersten Stockwerk mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitnesss…
$345,181
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Entdecken Sie diese helle und gemütliche Doppelhaushälfte in einer der begehrtesten Wohngege…
$279,822
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Doppelhaus 3 zimmer in San Fulgencio, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Fulgencio, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 1
Raffiniertes Superior-Duplex mit einer weitläufigen privaten Dachterrasse, großzügiger Innen…
$351,770
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Elegante Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern in Strandnähe und mit allen Annehmlichkeiten in To…
$529,315
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Dachgeschoss-Maisonette mit großer Dachterrasse und Gemeinschaftspool in Premium-…
$287,102
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Dieses charmante Reihenhaus befindet sich in einer der ruhigsten und schönsten Gegenden von …
$236,136
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses charmante Reihenhaus im Viertel Los Altos in Torrevieja, inner…
$234,955
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stilvolle Wohnungen mit 3 Schlafzimmern in Strandnähe in Pilar de la Horadada Elegante Wohnu…
$573,065
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Fantastisches Strandduplex im obersten Stockwerk mit einer privaten Dachterrasse, Schwimmbäd…
$399,803
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Doppelhaus 4 zimmer in Benejuzar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Benejuzar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
Moderne Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern in Benejúzar Diese Wohnungen befinden sich in Be…
$264,311
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Wohnungen mit Meerblick und Dachterrasse mit Whirlpool in der Nähe des Stadtzentrums von Tor…
$652,220
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Luxuriöse Maisonette im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse und einem Gemeinschaftspool in…
$352,928
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
Atemberaubendes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse und eine…
$376,070
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Doppelhaus 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Erdgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Gartenterrasse und Gemeinschaftspool in einer ruhigen…
$248,207
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Modernes Doppelhaus im Erdgeschoss mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Fitnessstudio und S…
$275,890
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Doppelhaus 4 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Stadthaus in einer beliebten Gegend von Villamartin in der Nähe der gesamten I…
$284,394
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Doppelhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
(RU) Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Punta Prima. Общая площадь 0.00 м2, состоит …
$319,218
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Doppelhaus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Tolles Maisonette-Penthouse in Wohnanlage mit Pool. Es verfügt über 3 Schlafzimmer, 2 Badezi…
$168,094
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Doppelhaus 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
3-Schlafzimmer-Duplex-Wohnung im mediterranen Stil in einer Anlage mit Gemeinschaftspool in …
$218,855
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Live the Mediterranean Dream at Bella Salina – Kollektion von Duplexes Nur 100 Meter vom Str…
$603,496
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Doppelhaus 3 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4
Das Guardamar del Segura Duplex Penthouse verfügt über drei Schlafzimmer, 3 Badezimmer und e…
$204,966
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Doppelhaus 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
! Willkommen in Ihrem neuen Zuhause! Dieses charmante Duplex-Haus befindet sich in der ruhig…
$254,214
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Komplex von 3 Duplex-Stadthäusern in Torre de la Horadada 400 Meter vom Strand entfernt, mit…
$568,673
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Doppelhaus 4 zimmer in Guardamar del Segura, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Guardamar del Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Продаётся дуплекс в Гуардамарев районе Los secanos, располагается на 1 этаже. Общая площаддь…
$323,861
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Doppelhaus 5 zimmer in Rojales, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Rojales, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Etagenzahl 2
Einzigartige 3-Schlafzimmer-Wohnungen in der Nähe des Golfplatzes in Rojales, Alicante, Cost…
$654,252
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Immobilienangaben in Vega Baja del Segura, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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