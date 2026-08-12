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Wohnungen in Costa del Sol, Spanien

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Marbella
1459
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
640
Fuengirola
467
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5 800 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Torremolinos, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torremolinos, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in El Pinillo. 3 Bett · 2 Bad · 149 m2 gebaut. Präs…
$416,103
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 152 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Higueron. 4 Bett · 4 Bad · 152 m2 gebaut. Präse…
$2,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 2 Bad · 76 m2 gebaut. Präsentiert von…
$593,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Duquesa. 2 Bett · 1 Bad · 82 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$444,964
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Los Boliches. 2 Bett · 1 Bad · 60 m2 gebaut. Pr…
$288,656
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$557,683
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
1-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in El Paraiso. 1 Bett · 1 Bad · 70 m2 gebaut. Präse…
$287,363
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benalmadena Pueblo. 3 Bett · 2 Bad · 186 m2 gebaut. Präsenti…
$687,726
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 202 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 1 Bad · 202 m2 gebaut. Präs…
$386,799
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Calahonda. 2 Bett · 2 Bad · 130 m2 gebaut. Präs…
$518,426
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präse…
$600,990
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Calahonda. 2 Bett · 2 Bad · 77 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$440,376
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 291 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Puerto Banús. 3 Bett · 4 Bad · 291 m2 gebaut. P…
$3,18M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in La Cala de Mijas. 2 Bett · 2 Bad · 134 m2 gebaut…
$379,689
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Calahonda. 1 Bett · 1 Bad · 46 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$357,127
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benahavís. 2 Bett · 2 Bad · 130 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$519,331
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Higueron. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$739,680
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Wohnung 2 zimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen in einer Sozialen Anlage in Mijas in Natürlicher Umgebung mit viel Grün Die Wohnun…
$405,477
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 155 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern zum Verkauf in Mijas Golf. 4 Bett · 4 Bad · 155 m2 gebaut. Prä…
$635,655
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benalmadena Costa. 3 Bett · 2 Bad · 161 m2 geba…
$843,765
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Los Arqueros. 3 Bett · 2 Bad · 138 m2 gebaut. Pr…
$554,219
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Campana. 3 Bett · 2 Bad · 96 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$541,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Mijas Costa. 2 Bett · 1 Bad · 79 m2 gebaut. Prä…
$506,227
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in La Quinta. 2 Bett · 2 Bad · 115 m2 gebaut. Präs…
$780,372
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 3 Bad · 132 m2 gebaut.…
$1,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 1 Bad · 81 m2 gebaut. Präsentiert von…
$633,888
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in La Quinta. 3 Bett · 3 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$975,657
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$910,998
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Eigenschaftstypen in Costa del Sol

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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