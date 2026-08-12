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Penthäuser in Costa del Sol, Spanien

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Fuengirola
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418 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$910,998
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$1,02M
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Wohnungen mit erstklassigen Wellness-Einrichtungen an der neuen „Golden Mile“ in Estepona An…
$1,00M
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Penthouse 5 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 119 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einem Komplex mit Privilegierter Lage in Estepona Die Wohnung…
$646,772
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Penthouse in Resinera Voladilla, Spanien
Penthouse
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$850,958
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Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/3
Wohnungen in einer exklusiven Anlage mit großen tropischen Gärten in Estepona Die Wohnungen …
$1,25M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Stockwerk 3/3
High-End-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick und privatem Pool, gelegen in einem Premium…
$1,70M
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Renommierte Wohnungen mit Panoramablick in Mijas Málaga Mijas ist einer der attraktivsten Or…
$562,661
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in Strandnähe, perfekt angebunden und dennoch ruhig gelegen in Estepona Estepona i…
$683,659
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Penthouse in Rio Real, Spanien
Penthouse
Rio Real, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses spektakuläre Duplex-Penthouse in einer der privilegierten Gegenden von …
$655,525
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 246 m²
Stockwerk 3
Exklusives Penthouse mit großer Terrasse mit privatem Pool und Meerblick in einem Resort mit…
$2,11M
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 4
Qualitativ hochwertige Wohnungen in einer beliebten Wohngegend in Fuengirola Dieses Projekt …
$832,258
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Meeres in Fuengirola an der Costa del Sol Fuengirola ist…
$1,97M
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Penthouse 3 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Häuser mit Meerblick in Strandnähe in Fuengirola El Higuerón liegt zwischen Benalmádena und …
$838,713
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Penthouse 4 zimmer in Benalmadena, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Stockwerk 3
Luxuriöses Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool i…
$687,295
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Penthouse 5 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 296 m²
Häuser im mediterranen Stil mit Annehmlichkeiten im Resort-Stil in Marbella West Marbella is…
$3,41M
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Penthouse 3 zimmer in Casares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$495,557
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Penthouse 4 zimmer in Marbella, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,40M
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Penthouse 4 zimmer in Torremolinos, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torremolinos, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Energieeffiziente Neubauwohnungen mit atemberaubender Aussicht in Torremolinos Dieses neue P…
$761,798
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Penthouse in Resinera Voladilla, Spanien
Penthouse
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 308 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$869,432
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 193 m²
Stockwerk 3/3
Luxuriöses Penthouse in einer modernen Wohnanlage mit zahlreichen Annehmlichkeiten und traum…
$1,61M
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Penthouse in Bel Air, Spanien
Penthouse
Bel Air, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Golden Hills präsentiert ein raffiniertes Wohnkonzept von 40 luxuriösen Duplex-Wohnungen mit…
$764,586
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in einer Anlage mit Schickem Design in Mijas Malaga Die Wohnanlage befindet sich i…
$722,661
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Penthouse 4 zimmer in Fuengirola, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 4
Exklusives High-End-Penthouse mit großen Terrassen, Fitnessraum, Spa und herrlichem Meerblic…
$2,23M
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Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Moderne Wohnungen mit Meer und Bergblick in ruhiger Lage in Mijas Mijas ist eine der attrakt…
$814,169
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Penthouse in Resinera Voladilla, Spanien
Penthouse
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$834,793
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Penthouse 3 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Exklusive, moderne Wohnungen im Herzen von Estepona Estepona ist eine charmante Stadt an der…
$1,72M
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Penthouse in Resinera Voladilla, Spanien
Penthouse
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$949,101
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Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 263 m²
Stockwerk 5/5
Beeindruckendes Penthouse mit großer Dachterrasse, privatem Pool und atemberaubendem Meeresb…
$2,05M
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Immobilienangaben in Costa del Sol, Spanien

mit Garage
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