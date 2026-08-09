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Wohnungen in Comarca de Valencia, Spanien

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Valencia
111
111 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719113407Zu verkaufen gebrauchsfertige Hotelwohnungen von 42 m2 in Hilford Resorts…
$256,906
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Wohnung 1 zimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719111501Die 42 m2 große Investitionswohnung in Hilford Resorts befindet sich in d…
$311,161
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Wohnung 1 zimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 1 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/2
Code 20260719112214Möblierte Wohnung 42 m2 in den neuen Vier-Sterne-Hilford Resorts. Das For…
$311,161
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TekceTekce
Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 83 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$342,400
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 120 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$594,064
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 174 m²
Eine exquisite 174 m2 Residenz mit einem geräumigen, komfortablen Layout ist ideal für Famil…
$868,472
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 83 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$348,107
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Duplex im Zentrum von Valencia, in einer modernen Gegend mit Restaurants, Schulen, Parks, Ap…
$503,479
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 100 m²
Vivenia, eine Förderung neuer Arbeiten für diejenigen, die das städtische Leben genießen möc…
$580,470
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Wohnung mit einer großen Terrasse in einem neuen schönen Gebäude im Zentrum von Valencia. D…
$2,09M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 127 m²
Diese wunderschön renovierte Wohnung befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden von…
$626,079
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 149 m²
Die Wohnung besteht aus einem Flur von 6 m2 mit einer Panzertür, einem Wohnzimmer von 26 m2 …
$663,090
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 330 m²
Das in der exklusiven Gegend von Peña Roja gelegene 330m2 Penthouse bietet einen spektakulär…
$1,63M
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 107 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$413,163
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Квартира в Буржасот Валенсия       Основные характеристики:   78 м² (76 м²…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Die Wohnung verfügt über 1 Bad und 1 WC.99 m2 Boden 1 mit AufzugDas Apartment liegt nur 2,3 …
$267,536
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zum Verkauf Drei-Zimmer-Wohnung in Wohnanlage Residencial Valturia mit durchgehendem Blick u…
$275,799
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Wohnung auf der renommierten Straße Caballeros, im historischen Zentrum von Valencia.200 m2 …
$780,451
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 72 m²
Dieses 72 m2 große Apartment befindet sich in der berühmten Gegend von Valencia Kamins Al Gr…
$264,063
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 78 m²
In L’Olivereta, nur fünf Minuten vom U-Bahnhof Nou Octubre entfernt, bietet diese helle und …
$299,271
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Wohnung 10 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 10 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 10
Fläche 514 m²
Auf der renommierten Avenida Marquez de Sotelo, einer der berühmtesten und attraktivsten Str…
$2,23M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
Dieses geräumige Haus liegt in einer der renommiertesten und gefragtesten Gegenden von Valen…
$1,41M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 88 m²
Genießen Sie den mediterranen Lebensstil in dieser hellen und gemütlichen 2-Zimmer-Wohnung, …
$393,160
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 158 m²
Diese 1921 erbaute und teilweise renovierte Erdgeschosswohnung bietet 158 m2 elegante Wohnfl…
$469,444
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Dieses helle und moderne Apartment befindet sich neben dem Park und nur wenige Minuten vom h…
$289,637
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Stellen Sie sich jeden Tag mit atemberaubendem Blick auf die Skyline der Stadt und die Ruhe …
$471,864
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 118 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Patrex von Valencia, 20 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, u…
$366,167
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 160 m²
Eine neu renovierte 5-Zimmer-Wohnung mit Doppelbetten, alle mit Einbauschränken. Zwei separa…
$498,785
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 204 m²
Tag / Nacht Layout. Wohnbereich mit einem großen Wohnzimmer-Esszimmer und Zugang zu einer ge…
$927,153
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Valencia, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Apartment near to the University of Valencia. At the intersection of 3 streets and sea views…
$288,637
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Eigenschaftstypen in Comarca de Valencia

penthäuser
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