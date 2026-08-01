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Apartments mit Pool in Comarca de Valencia, Spanien

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Valencia
109
15 immobilienobjekte total found
Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 83 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$342,400
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 83 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$348,107
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 96 m²
Vera I, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten, bestehend aus 157 Häusern mit 1, 2 und 3 Sc…
$411,689
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OkeaskOkeask
Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 97 m²
Vera I, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten, bestehend aus 157 Häusern mit 1, 2 und 3 Sc…
$416,250
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 133 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$857,142
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 83 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$336,693
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 120 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$594,064
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 71 m²
Vera I, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten, bestehend aus 157 Häusern mit 1, 2 und 3 Sc…
$319,315
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 144 m²
Viria ist eine exklusive Wohnaktion im Herzen von Valencia, neben dem Torres de Quart, dem B…
$890,240
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 114 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$588,928
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 97 m²
Vera I, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten, bestehend aus 157 Häusern mit 1, 2 und 3 Sc…
$404,846
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 107 m²
Vera I, eine exklusive Förderung neuer Arbeiten, bestehend aus 157 Häusern mit 1, 2 und 3 Sc…
$441,339
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 125 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$582,080
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 173 m²
Barocci ist ein exklusives Wohnhaus in Nou Malilla, an der Frontlinie der Fernando Martorell…
$780,672
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Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 107 m²
Aquene, ein Wort nativer amerikanischer Herkunft, das Frieden oder Harmonie bedeutet, gibt e…
$413,163
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Eigenschaftstypen in Comarca de Valencia

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Comarca de Valencia, Spanien

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