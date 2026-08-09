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Penthäuser in Comarca de Valencia, Spanien

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Valencia
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse in Valencia, Spanien
Penthouse
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Luxury penthouse with 3 floors in a private urbanization in Valencia, district of The City o…
$643,324
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Penthouse 5 zimmer in Valencia, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Valencia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Продаётся пентхаус в Valencia в районе Mont-Olivet, располагается на 12 этаже. Общая площадь…
$1,21M
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Penthouse in Valencia, Spanien
Penthouse
Valencia, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
It sells ático in one of the urban developments of Sant Pau, luxurious quarter in Cardinal V…
$649,892
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Penthouse in Valencia, Spanien
Penthouse
Valencia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Dieses außergewöhnliche Penthouse zum Verkauf befindet sich vor der Stadt der Wissenschaft. …
$759,874
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