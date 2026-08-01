Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Comarca de Valencia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Comarca de Valencia, Spanien

;
Valencia
109
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Valencia, Spanien
Wohnung
Valencia, Spanien
Fläche 144 m²
Viria ist eine exklusive Wohnaktion im Herzen von Valencia, neben dem Torres de Quart, dem B…
$890,240
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Comarca de Valencia

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Comarca de Valencia, Spanien

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen