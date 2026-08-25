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Häuser am Meer in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
31
Tarifa
19
6 immobilienobjekte total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754 052
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Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556 584
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Villa in San Roque, Spanien
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San Roque, Spanien
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Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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