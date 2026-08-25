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Berghütte kaufen in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
31
Tarifa
19
7 immobilienobjekte total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803 549
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 9 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 9 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 544 m²
Etagenzahl 2
Innovative Null-Energie-Konzept-Villa auf dem Gelände des renommierten Sotogrande, San Roque…
$10,21M
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
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San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582 172
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Eigenschaftstypen in Campo de Gibraltar

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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