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Villen in Campo de Gibraltar, Spanien

;
San Roque
17
Tarifa
8
26 immobilienobjekte total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 742 m²
Villa Oak ist eine neu erbaute Residenz im exklusiven Altos de Valderrama, Sotogrande, entwo…
$10,02M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Ein Rückzugsort, in dem sich Architektur und Natur perfekt vereinenDiese exklusive Residenz …
$14,50M
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Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Entdecken Sie Villa Oak, einen außergewöhnlichen Rückzugsort, wo architektonische Brillanz m…
$10,21M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 9 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 9 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 544 m²
Etagenzahl 2
Innovative Null-Energie-Konzept-Villa auf dem Gelände des renommierten Sotogrande, San Roque…
$10,21M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Ein Super Modernes Meisterwerk in Altos de ValderramaVilla Stern, einem ultra-modernen archi…
$5,87M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Höhepunkt nachhaltigen LuxusIn der prestigeträchtigen La Reserva de Sotogrande gelegen, …
$10,21M
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Villa in Algeciras, Spanien
Villa
Algeciras, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705 088
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stadtgrundstück von 2.500 m2 im Cuarton 10 Minuten mit dem Auto nach Tarifa. Derzeit hat es …
$292 883
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Die Villa befindet sich im Naturpark Los Arcornocales, einem geschützten und privilegierten …
$835 258
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810 008
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Detached Villa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Bedrooms, 5 Bathrooms, Built 1600 m², Terrace 4…
$8,00M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542 375
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fantastic classic style 3 bedroom villa in Sotogrande with 286m² built in the luxurious urba…
$799 867
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
VILLA ZU VERKAUFEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN DESIGN IN SOTOGRANDE GRUNDLAGEN: 2.872 m2. Zeitg…
$3,70M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
An old house with a plot near Bologna 10 minutes from the beach. He built about 60 square me…
$246 238
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Villa in Facinas, Spanien
Villa
Facinas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
A two -story house in the center of Facinas, on the ground floor there is a living room, two…
$107 390
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Ich verkaufe ein Haus im Herzen von Tarifa, bereit, einzuziehen. Einzigartiges Haus in der S…
$1,68M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Der eingeschlossene Sicherheitskomplex besteht aus 27 Luxusvillen mit 3, 4 oder 5 Schlafzimm…
$476 384
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 308 m²
Immaculate and impressive, modern detached villa with unique and panoramic views of the sea …
$6,29M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
In der Stadt Cadiz in Tarifa, auf der Straße, die uns zum Heiligtum der Virgen de la Luz füh…
$390 510
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Diese fantastische und sehr moderne Villa in Sotogrande bietet so viele Eigenschaften, die s…
$4,75M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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