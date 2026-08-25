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Häuser in Campo de Gibraltar, Spanien

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San Roque
31
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19
51 immobilienobjekt total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803 549
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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It Is RealtyIt Is Realty
Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754 052
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 742 m²
Villa Oak ist eine neu erbaute Residenz im exklusiven Altos de Valderrama, Sotogrande, entwo…
$10,02M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Ein Rückzugsort, in dem sich Architektur und Natur perfekt vereinenDiese exklusive Residenz …
$14,50M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Entdecken Sie Villa Oak, einen außergewöhnlichen Rückzugsort, wo architektonische Brillanz m…
$10,21M
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Villa 9 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 9 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 544 m²
Etagenzahl 2
Innovative Null-Energie-Konzept-Villa auf dem Gelände des renommierten Sotogrande, San Roque…
$10,21M
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556 584
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582 172
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Ein Super Modernes Meisterwerk in Altos de ValderramaVilla Stern, einem ultra-modernen archi…
$5,87M
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Neu Gebaute Häuser in San Roque Cadiz in der Nähe Verschiedener Golfplätze Die zum Verkauf s…
$768 326
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Höhepunkt nachhaltigen LuxusIn der prestigeträchtigen La Reserva de Sotogrande gelegen, …
$10,21M
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Haus 8 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 800 m²
Eingebettet in der exklusiven und renommierten Region Sotogrande der Costa del Sol bietet di…
$13,31M
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Villa in Algeciras, Spanien
Villa
Algeciras, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705 088
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Reihenhaus in Facinas, Spanien
Reihenhaus
Facinas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Derzeit betriebenes kleines Bauernhaus für traditionelle Tiernutzung. Es hat einfachen Zugan…
$488 138
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stadtgrundstück von 2.500 m2 im Cuarton 10 Minuten mit dem Auto nach Tarifa. Derzeit hat es …
$292 883
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Haus 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Gesamtfläche: 286,41 m2, verteilt wie folgt: - 207.65 m2 im Erdgeschoss - 44,20 m2 im zweite…
$1,16M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
Die Villa befindet sich im Naturpark Los Arcornocales, einem geschützten und privilegierten …
$835 258
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Haus 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Central attached to 95 m2 built. It is located a few steps from the center and the beach. …
$357 968
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810 008
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Detached Villa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Bedrooms, 5 Bathrooms, Built 1600 m², Terrace 4…
$8,00M
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Villa in Tarifa, Spanien
Villa
Tarifa, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542 375
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Duplex Central zum Verkauf mit Community Pool. Es liegt nur wenige Schritte von der Altstad…
$347 120
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Haus 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357 968
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Haus 3 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615 054
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fantastic classic style 3 bedroom villa in Sotogrande with 286m² built in the luxurious urba…
$799 867
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Haus 6 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 6 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fantastische Gelegenheit, eine majestätische Villa in der fabelhaften F Zone von Sotogrande …
$1,31M
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Eigenschaftstypen in Campo de Gibraltar

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Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

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