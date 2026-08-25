Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Campo de Gibraltar
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus

Duplexes in Campo de Gibraltar, Spanien

;
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754 052
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556 584
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Duplex Central zum Verkauf mit Community Pool. Es liegt nur wenige Schritte von der Altstad…
$347 120
Eine Anfrage stellen
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tarifa, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tarifa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Sehr helle zentrale Maisonette, nur wenige Schritte vom Strand und der Altstadt entfernt. E…
$251 662
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Campo de Gibraltar, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen