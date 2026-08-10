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Häuser am Meer in Barcelona, Spanien

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Castelldefels
15
Sitges
10
Badalona
4
Sant Cugat del Valles
4
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6 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$963,245
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Villa 8 zimmer in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa 8 zimmer
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Elegante Villa in Sant Andreu de Llavaneres in der Nähe von Natur und Meer Sant Andreu de Ll…
$4,66M
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TekceTekce
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,67M
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Chalet 5 zimmer in Santa Susanna, Spanien
Chalet 5 zimmer
Santa Susanna, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Etagenzahl 2
SPEKTAKULÄR RENOVIERTES HAUS MIT MEERBLICK IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: IHRE OASE DER RUHE N…
$668,736
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Eigenschaftstypen in Barcelona

villen
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Immobilienangaben in Barcelona, Spanien

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