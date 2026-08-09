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Wohnimmobilien in Vera, Spanien

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111 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$323,652
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$196,503
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$427,683
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TekceTekce
Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$242,739
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 233 m²
Im Herzen von Vera Playa, in der prestigeträchtigen Urbanisierung von Pueblo Salinas, wurde …
$408,002
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Neue Villen in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben in P…
$522,097
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 219 m²
In der privilegierten Enklave von Vera Playa, Almeria, präsentieren wir eine exklusive Samml…
$545,562
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 157 m²
Im Herzen von Vera Playa, in der prestigeträchtigen Urbanisierung von Pueblo Salinas, wurde …
$332,025
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Im Herzen von Vera Playa, in der prestigeträchtigen Urbanisierung von Pueblo Salinas, wurde …
$326,402
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$305,435
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$419,504
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$326,166
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Neue Bungalows in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben i…
$350,323
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$528,882
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Moderne neue Villen mit privatem Pool in Valle del Este, Vera, AlmeriaExklusive private Wohn…
$342,525
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 87 m²
Alles ist so konzipiert, dass Sie maximalen Raum, Entspannung und Komfort im Einklang mit de…
$395,593
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen in Vera Playa, Almería – Moderne woningen vlak bij de zee Eigent…
$314,606
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$298,493
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 504 m²
In der privilegierten Enklave von Vera Playa, Almeria, präsentieren wir eine exklusive Samml…
$557,295
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$252,215
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Der neue Wohnkomplex im GlaubenDer neue Apartmentkomplex in Vera liegt nur 400 m vom riesige…
$415,959
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Wohnung 4 zimmer in Vera, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Etagenzahl 5
Eine elegante Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten, beheiztem Innenpool und hochwertig…
$328,413
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
Neue Bungalows in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben i…
$410,647
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
NIEUWBOUW WOONCOMPLEX IN VERA Nieuwbouw wooncomplex van appartementen in Vera op s…
$432,619
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
NEU GEBAUTE VILLEN IN VERA, ALMERIA Neubau von schönen Villen an der Küste von . Almeria,…
$503,966
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 74 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$261,790
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$285,602
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Nieuwbouwwoningen in Vera Playa, Almería: moderne woningen vlakbij de zee Modern wonen in P…
$522,877
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Villa 4 zimmer in Vera, Spanien
Villa 4 zimmer
Vera, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Elegante Villa mit privatem, beheiztem Pool, Panorama-Dachterrasse und moderner Einbauküche …
$513,792
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Alles ist so konzipiert, dass Sie maximalen Raum, Entspannung und Komfort im Einklang mit de…
$308,330
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