Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Alicante
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Apartments mit Pool in Alicante, Spanien

;
penthäuser
49
1 Zimmer
22
2 Zimmer
165
3 Zimmer
163
Zeig mehr
42 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Bezugsfertige, brillante Erdgeschosswohnung mit Parkplatz und Swimmingpool in Toplage Die…
$433,719
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Entdecken Sie das beste Küstenleben mit dieser einzigartigen Unterkunft in der Wohnanlage nu…
$653,791
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, in der Nahe der besten Strande und kulinaris…
$682,978
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/5
Brillante Wohnung im Mittelgeschoss mit großzügiger privater Terrasse, Poolblick, voll ausge…
$289,790
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
TekceTekce
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 150 m²
Entdecken Sie diese Luxusimmobilien in der malerischen Küstenstadt Finestrat in der Provinz …
$431,969
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 253 m²
Casamayor präsentiert: Exklusives Luxus-Penthouse in Playa San Juan Wir laden Sie ein, dies…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 150 m²
Entdecken Sie diese luxuriosen Immobilien, die sich in der malerischen Kustenstadt Finestrat…
$431,969
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Erstaunliche Wohnung im Mittelgeschoss im Stadtzentrum mit Schwimmbad, Spielplatz und wunder…
$481,467
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Inmobiliaria Casamayor präsentiert Ihnen dieses prächtige Haus in einer der anspruchsvollste…
$554,386
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 101 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$468,702
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 5
Einladende Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, voll ausgestattetem Fitnessstudio u…
$219,961
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 105 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$502,190
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
$636,279
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 89 m²
Dieser helle Außenboden befindet sich in einer privaten Urbanisation innerhalb der PAU I (Jo…
$336,810
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Etagenzahl 3
Premium-Erdgeschosswohnung mit privatem Parkplatz, Designer-Fitnessstudio und exklusiven Lif…
$630,783
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 5 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Stockwerk 5/5
Brillantes modernes Penthouse mit Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt, Parkplatz un…
$510,942
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 99 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$466,408
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Exklusive Villa in Calpe, Alicante mit privatem Pool und perfekter Lage Diese luxuriöse Vill…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 4
Atemberaubende Wohnung im mittleren Stockwerk mit Spielplatz, Swimmingpool und gepflegten Gr…
$307,449
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Etagenzahl 3
Elegante Erdgeschosswohnung mit Garage und Abstellraum in einer Wohnanlage mit Pool, Kinders…
$298,325
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 1/2
Elegante Wohnung mit einer großen überdachten Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkplatz, i…
$365,326
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Exklusive Apartments in El Albir, Costa Blanca, In der Nähe der besten Strände und Orte der …
$682,978
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 98 m²
Genießen Sie Ihr neues Haus in Jarcia. In dieser modernen Design-Wohnung, angepasst an das h…
$505,992
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Entdecken Sie diese charmanten mediterranen Häuser mitten im üppigen Grün und in der Nähe vo…
$210,147
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Alicante, Spanien
Penthouse
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Es ist Zeit, in das Haus zu treten, das Sie sich immer vorgestellt haben. Halar ist ein neue…
$523,776
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 205 m²
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Alicante, Spanien
Wohnung
Alicante, Spanien
Fläche 91 m²
Estela, eine neue Arbeitsförderung für diejenigen, die ein Zuhause suchen, in dem Design, Na…
$356,568
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Alicante, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Premium-Penthouse mit einer Dachterrasse, Parkplatz und einem Schwimmbad, das mit dem Zentru…
$449,135
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen