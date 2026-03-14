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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Alicante, Spanien

penthäuser
39
1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Alicante, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 6/8
Brillante, einladende Wohnung im mittleren Stock mit Abstellraum und Garagen, gelegen in ein…
$485,129
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

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