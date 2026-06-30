Über die Agentur

SMAK Partners wurde von Svetlana Maspanova und Aigul Kalaganova gegründet und ist eine Marke, die internationale Kunden dabei unterstützt, außergewöhnliche Immobilien- und Investitionsmöglichkeiten zu entdecken.

Wir bieten Ihnen ehrliche Beratung, lokale Expertise und individuelle Betreuung in jeder Phase des Immobilienkaufs.

Um eine professionelle Vertretung und die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen zu gewährleisten, werden alle Immobilientransaktionen über unsere vertrauenswürdigen, lizenzierten Partner abgewickelt:

* HUB Property für die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ)

* BazaNova Management Co. für Kambodscha

Unsere Mission ist der Aufbau langfristiger Beziehungen, die auf Vertrauen, Transparenz und exzellentem Service basieren.