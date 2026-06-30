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SMAK Partners

SEA LIFE APT. SEA STAR 2 DÜKKAN NO:2 İSKELE
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Immobilienagentur
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1 jahr
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English, Русский, Polski, Türkçe
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hub-property.net/ru
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Über die Agentur

SMAK Partners wurde von Svetlana Maspanova und Aigul Kalaganova gegründet und ist eine Marke, die internationale Kunden dabei unterstützt, außergewöhnliche Immobilien- und Investitionsmöglichkeiten zu entdecken.

Wir bieten Ihnen ehrliche Beratung, lokale Expertise und individuelle Betreuung in jeder Phase des Immobilienkaufs.

Um eine professionelle Vertretung und die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen zu gewährleisten, werden alle Immobilientransaktionen über unsere vertrauenswürdigen, lizenzierten Partner abgewickelt:

* HUB Property für die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ)
* BazaNova Management Co. für Kambodscha

Unsere Mission ist der Aufbau langfristiger Beziehungen, die auf Vertrauen, Transparenz und exzellentem Service basieren.

Unsere Partner
12 immobilienmakler 8 der agenturen 3 des bauträgers
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Neue Gebäude
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Wohnanlage The Blue Residence
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Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$194,503
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Die Blue Residence ist eine hochwertige Wohnentwicklung im lebhaften Resort-Bereich von Iskele, Long Beach, einer der wünschenswertsten Orte in Nordzypern.In Kombination mit zeitgenössischer Architektur, Landschaft und hervorragenden Annehmlichkeiten bietet das Projekt einen idealen Lebensst…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
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Wohnanlage Caesar Resort
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Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$61,705
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 40–128 m²
50 Immobilienobjekte 50
Caesar Resort — A Resort Stadt am Meer 🌊🏖✨Caesar Resort befindet sich in Iskele, neben dem berühmten Long Beach — einer der schönsten Sandstrände in Zypern.Das gesamte Projekt erstreckt sich über 393,570 qm und bildet eine wahre Kurstadt mit eigenen Restaurants, SPA-Zentren, Parks und Freize…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 80.0
70,375 – 114,858
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 122.0
86,973 – 152,701
Wohnung 3 zimmer
128.0
221,748
Studio
40.0 – 60.0
61,080 – 139,422
Immobilienagentur
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Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
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Wohnanlage Lagoon Verde
Spathariko, Nordzypern
von
$136,135
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Lagoon Verde Residences & Resort ist mehr als nur ein Ort zu leben; es ist eine Einladung, die Ruhe und Schönheit von Nordzypern zu erleben. Kommen Sie und entdecken Sie Ihr eigenes Stück Paradies!🏝️Der riesige Lagune-Pool in Lagoon Verde verdeutlicht ihre Hingabe an Innovation, außergewöhnl…
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Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
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Wohnanlage La Isla Villas
Spathariko, Nordzypern
von
$278,639
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 170 m²
1 Immobilienobjekt 1
La Isla Villas — Harmonie der Natur und des modernen Lebens in der Nähe von Long Beach 🌿🌊La Isla Villas ist eine moderne Wohnentwicklung, die mit der Philosophie „A Clean Breath to the Future“ geschaffen wurde, die die Freude des Insellebens, die natürliche Harmonie und den modernen Komfort …
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Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$91,075
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 55–75 m²
6 Immobilienobjekte 6
Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 60.0
85,645 – 118,177
Wohnung 2 zimmer
75.0
136,103 – 183,241
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